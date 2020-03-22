شكرا لقرائتكم خبر عن «الألعاب الإلكترونية» و«إيجى جيت» يتعاونان لبناء منصة بيانات لـ«الرياضات الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية وشركة «إيجى جيت»، إحدى شركات صندوق «تحيا مصر»، اتفاقية تعاون لبناء تطبيق على الهاتف المحمول للاتحاد، وقواعد بيانات اللاعبين والهيئات المشتركة بالاتحاد فى مصر والتعاون لإنشاء أكاديمية لمطورى الألعاب الإلكترونية.

شهد التوقيع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقال إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن خطوات عملية التحول الرقمى فى مجال الرياضة المصرية، وتبنى الوزارة لمشروعات الرقمنة وأبرزها مشروعات مراكز الشباب الافتراضية التى تلبى تطلعات الشباب، وفقا للمفاهيم والأدوات الحديثة التى يشهدها العالم، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدريب ١٠ آلاف مطور للخدمات والألعاب الإلكترونية، التى أطلقها فى منتدى الشباب بمدينة شرم الشيخ، والوصول لأفضل تمثيل مصرى فى المحافل الرياضية الدولية المتعددة، من خلال اكتشاف المواهب وأصحاب القدرات المتميزة فى اللعبات التى تجذب ملايين الشباب والنشء.

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وقال شريف عبدالباقى، رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، إن الاتفاقية تساعد الاتحاد على الوصول للقاعدة الكبيرة من لاعبى وممارسى الرياضات الإلكترونية فى كافة الأنحاء واللعبات، وتساعد الاتحاد فى تبنى الخطط والمسابقات والبطولات التى تكتشف الموهوبين والمتميزين ودعم قدراتهم، وتكوين الفرق واللجان الرياضية الإلكترونية للممارسين لها، بالأندية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس ومراكز الرياضات الإلكترونية الخاصة.

وأضاف «عبدالباقى» أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مبادرات ومسابقات وبطولات تتبناها الوزارة لاكتشاف الموهوبين فى الرياضات الإلكترونية وأصحاب الأفكار فى ابتكار ألعاب إلكترونية جديدة تناسب الثقافة المصرية.

فى نفس السياق، قالت الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «إيجى جيت»، إن الاتفاقية تأتى أهميتها كونها تساعد على الوصول بالخدمات والمنتجات الرقمية ووسائل التسويق الإلكترونى لشباب يعطى الوقت والجهد للرياضة الذهنية المحببة له، وتجعله جزءا من الصناعات الرقمية، وليس مجرد ممارس لها بتبنى أفكاره لإنتاج الألعاب المفيدة وتطويرها من خلال عمليات التدريب وصقل المهارات.

وأوضحت أن الدورات التدريبية المتقدمة فى مجال التسويق السياحى وتصدير المنتجات والخدمات المصرية ستكون فى خدمة الشباب الممارس للألعاب الإلكترونية ومن خلال أكاديمية خاصة لصناعة الألعاب الإلكترونية تساعد وتدعم المتفوقين والراغبين فى المشاركة بهذه الصناعة العالمية.