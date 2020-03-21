كيف أجعل طفلي متفوقاً دراسياً؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 مارس 2020 04:47 مساءً - لمساعدة طفلك على التفوق الدراسي، عليكِ أن تكوني جزءاً من هذا النجاح، فتحقيق التفوق يتطلب العمل على شكل مثلث متساوي الأضلع يشمل الأهل، المدرسة، والطفل.

وأجد كخبيرة تربية أطفال هذه المعادلة تضمن لطفلك تفوقه الدراسي، وفقاً لقدراته وإمكانياته وكم الجهد الذي يبذله، نساعدك هنا بهذه النصائح التي ستضع طفلك على طريق النجاح الدراسي وتتمثل في





1. احرصي على حضور الاجتماعات المدرسية، سواء كانت اجتماع أولياء الأمور، أو أي أمر يتعلق بالأنشطة وتطورات المدرسة.

2. قومي بزيارة موقع المدرسة على الإنترنت بشكل دوري ومتابعة الأخبار المدرسية، بالإضافة على قراءة جميع الرسائل التي ترسلها المدرسة. كذلك زيارة المدرسة بين حين وآخر، إن كان لديكِ أي استفسار يتعلق بطفلك.

3. تابعي الواجبات المدرسية لطفلك، وخذي بعين الاعتبار ملاحظات المدرسين لتقدمه الدراسي.

4. الفطور الصحي يمدّ طفلك بالمكونات الغذائية اللازمة على التركيز والهدوء، لذا لا تسمحي بأن يغادر طفلك بدون أن يتناول فطوره.

5. علّميه التنظيم، كأن تكون أغراضه جاهزة الليلة السابقة للمدرسة.

6. علّميه المهارات الدراسية، كأن يكتشف الأسلوب الدراسي الأمثل له، فهنالك أطفال يستوعبون عن طريق السمع أو الكتابة أو بمساعدة أشخاص آخرين.

7. من الضروري أن يفهم طفلك أن المواظبة شيء أساسي للنجاح، فلا تسمحي بغيابات غير ضرورية، ولا تدعيه يغيب عن المدرسة إلا للضرورة القصوى.

8. علّميه أساسيات التعامل؛ كأن لا يؤذي أحداً، ويساعد غيره، ويبتعد عمّن يعامله بتنمر.

9. شاركي بجميع النشاطات التي تتعلق به، وعندما يحتاج لمساعدتك؛ لا تتقاعسي عن تقديمها.

10. خصصي وقتاً للحديث معه عن المدرسة وأخبارها وأخبار الأصدقاء والتلاميذ، فأنتِ بذلك تستمعين له وتفهمين ما يُفرحه وما يخشاه.