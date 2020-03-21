كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 مارس 2020 04:47 مساءً - تحار بعض الأمهات في طرق معاقبة الطفل على السلوك السيئ، بدون ضرب، كما أن الضرب هو واحد من أكثر المواضيع التي تمت مناقشتها على نطاق واسع، في حين أن معظم أطباء الأطفال وخبراء الأبوة والأمهات لا يوصون بالضرب، فإن الغالبية العظمى من الآباء في جميع أنحاء العالم يعترفون بضرب أطفالهم.

طرق معاقبة الطفل على السلوك السيئ



قال الدكتور «هاني عامر» اختصاصي تعديل سلوك، إنه بالنسبة للعديد من أولياء الأمور، يمكن أن يشعروا بأن الضرب الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية لتغيير سلوك الطفل، وغالباً ما يعمل الضرب على المدى القصير، لكن الدراسات تشير إلى أن العقوبة البدنية لها عواقب طويلة الأجل على الأطفال، إذا كنتِ تبحثين عن بديل للضرب، فهناك ثماني طرق لتأديب طفلك دون استخدام العقاب البدني.

ضعي طفلك في مهلة



هناك الكثير من الطرق لتأديب الأطفال دون الضرب، ضرب الأطفال لسوء السلوك (وخاصة العدوان) يرسل رسالة مختلطة، سوف يتساءل طفلك عن السبب في أنه من المناسب لك أن تضربيه، ولكن ليس جيداً أن تضربي أخته، يمكن أن يكون وضع طفل في مهلة بديلاً أفضل بكثير. عندما يوظف بشكل صحيح، المهلة تعلم الأطفال كيفية تهدئة أنفسهم، وهي مهارة حياتية مفيدة ،ولكن لكي تكون المهلة فعالة، يحتاج الأطفال إلى قضاء وقت ممتع مع والديهم. بعد ذلك، عندما يتم إخراجهم من الموقف، فإن قلة الانتباه ستكون غير مريحة، وأن هذا الانزعاج يمكن أن يذكرهم بالتصرف بشكل أفضل في المستقبل.

حرمان طفلك من لعبته المفضلة

خذي التلفزيون أو ألعاب الفيديو أو لعبته المفضلة أو نشاطاً ممتعاً لهذا اليوم، وسيكون لديه تذكير بعدم تكرار هذا الخطأ، أوضحي متى يمكن الحصول على الامتيازات. عادة، 24 ساعة طويلة بما يكفي لتعليم طفلك أن يتعلم من خطئه، لذلك قد تقولين، «لقد فقدت التلفزيون لبقية اليوم ولكن يمكنك كسبه مرة أخرى غداً عن طريق التقاط ألعابك في المرة الأولى التي أطلبها».

تجاهل سوء السلوك الخفيف

يمكن أن يكون التجاهل الانتقائي أكثر فاعلية من الضرب، هذا لا يعني أنك يجب أن تنظري في الاتجاه الآخر إذا كان طفلك يقوم بشيء خطير أو غير مناسب. ولكن، يمكنك تجاهل السلوك الساعي إلى الاهتمام، عندما يحاول طفلك الانتباه عن طريق الأنين أو الشكوى، لا تعطيه اهتماماً. انظري في الاتجاه الآخر، وادعي أنه لا يمكنك سماعه ولا تردي، ثم، عندما يسأل بشكل جيد أو يتصرف، أعيدي انتباهك إليه. بمرور الوقت، سيتعلم أن السلوك المهذب هو أفضل طريقة لتلبية احتياجاته.

Advertisements

تعليم مهارات جديدة

واحدة من المشاكل الرئيسية مع الضرب هي أنه لا يعلم طفلك كيفية التصرف بشكل أفضل، الضرب لن يعلمه كيفية تهدئة نفسه في المرة القادمة التي ينزعج فيها، يستفيد الأطفال من تعلم كيفية حل المشكلة من إدارة عواطفهم والتسوية، عندما يعلم الآباء هذه المهارات، يمكن أن تقلل إلى حد كبير من مشاكل السلوك، استخدام الانضباط الذي يهدف إلى التدريس، وليس المعاقبة.

تقديم العواقب المنطقية

تعتبر النتائج المنطقية طريقة رائعة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية محددة، ترتبط العواقب المنطقية بشكل خاص بسوء السلوك، على سبيل المثال، إذا كان طفلك لا يتناول طعامه، فلا تدعيه يتناول وجبة خفيفة قبل النوم، إن ربط النتيجة مباشرة بمشكلة السلوك يساعد الأطفال على رؤية أن خياراتهم لها عواقب مباشرة.

السماح للعواقب الطبيعية

عواقب طبيعية تسمح للأطفال بالتعلم من أخطائهم، على سبيل المثال، إذا قال طفلك إنه لن يرتدي سترة، فدعيه يخرج ويتعرّف على البرد طالما كان ذلك آمناً، استخدمي العواقب الطبيعية عندما تعتقدين أن طفلك سيتعلم من خطئه، راقبي الموقف للتأكد من أن طفلك لن يواجه أي خطر حقيقي.

مكافأة السلوك الجيد

بدلاً من ضرب الطفل لسوء تصرفه، كافئيه على حسن سلوكه، على سبيل المثال، إذا كان طفلك يتقاتل مع إخوته في كثير من الأحيان، فقومي بإنشاء نظام مكافآت لتحفيزه على التعايش معهم بشكل أفضل، توفير حافز للتصرف يمكن أن يتحول بسرعة إلى سوء السلوك، تساعد المكافآت الأطفال على التركيز على ما يحتاجون إلى فعله لكسب الامتيازات، بدلاً من التركيز على السلوك السيئ الذي من المفترض تجنبه.

اشكريه على حسن السلوك

عندما يلعب بشكل جيد مع إخوته، فأشيري إلى ذلك، «أنت تقوم بمثل هذا العمل الجيد وتتناوب اليوم»، عندما يكون هناك العديد من الأطفال في الغرفة، قومي بإيلاء أكبر قدر من الاهتمام والثناء للأطفال الذين يتبعون القواعد ويتصرفون بشكل جيد، ثم، عندما يبدأ الطفل الآخر في التصرف، امنحيه الثناء والاهتمام أيضاً.