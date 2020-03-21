باحث طبي في ايطاليا: لبنان غني بأعشاب تقوي جهاز المناعة

لفت الباحث الجامعي في مدينة جنوى الايطالية الدكتور محمد خليل في حديث ل “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “بعض الأعشاب الطبية الموجودة في لبنان وبخاصة مع حلول فصل الربيع تمتلك قدرة مثبتة علميا لتحفيز جهاز المناعة وتنشيطه لمواجهة فيروس كورونا”.

ورأى أن “المرض أصبح وباء عالميا وفق توصيف منظمة الصحة العالمية ويطاول الكثير من الدول حول العالم، فالفيروس هو جسيم صغير جدا غير خلوي (acellular)، بحاجة لخلية مضيفة كي يستطيع التكاثر وهذا سبب من أسباب عدم وجود أدوية (antiviral drugs) فعالة مضادة لهذا النوع من الجسيميات. في هذه الحالات تأتي الوقاية التي هي الخيار الأمثل لتجنب هذا النوع من العدوى وتفادي مشكلة انتشاره وعدم السيطرة عليه”.

وعدد خليل الأعشاب والنباتات التي تمتلك القدرة على تنشيط جهاز المناعة، وأبرزها: الثوم، البصل، الهندبة، الهليون Asparagus Spp، القرص عنة Eryngium، حبة البركة Nigella sativa، الحر، الكركم والزنجبيل، الزعتر وشجر الكينا Eucalyptus، وكل هذه الاعشاب تحتوي على الزيوت والمواد التي لها فعالية مضادة للالتهاب، وبالتالي تقوي جهاز المناعة لمحاربة كورونا.