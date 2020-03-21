سيدني – لايف ستايل
فازت امرأة أسترالية بمليون دولار أسترالي بعد أن كانت تسجل نفس الأرقام في بطاقة اليانصيب لمدة عشر سنوات.
واستخدمت الامرأة نفس الأرقام في تذاكر اليانصيب لمدة عشر سنوات متتالية. وفي مارس/ آذار، قررت مرة أخرى أن تجرب حظها، حيث اشترت تذكرة يانصيب عبر الإنترنت وكتبت نفس مجموعة الأرقام، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
ثم تبين في 18 مارس/ آذار، أنها الفائزة الوحيدة في البلاد. فقد فازت بالجائزة الكبرى، قيمتها مليون دولار أسترالي. لكنها لم تصدق أولا ما حدث وظنت أنه حلم وذهبت إلى الفراش، وقالت: "استلقيت للنوم قليلاً، ثم استيقظت في منتصف الليل وكنت مقتنعة بأن كل هذا كان حلما مجنونا".
وكان من الصعب عليها العودة إلى الحياة الطبيعية بعد هذه الأخبار غير المتوقعة. فقامت بسداد الرهن العقاري، وأشارت، "لم أستطع حتى أن أتخيل أنني في الأربعين من عمري سأتحرر من الرهن العقاري، هذا رائع! سأحتفل اليوم! لا أستطيع أن أنتظر متى ينتهي يوم عملي".
واعترفت المشاركة في اليانصيب بأنها كانت تعتقد دائمًا أن تركيبة الأرقام التي استخدمتها ستجلب لها الحظ عاجلاً أم آجلاً.
في وقت سابق، قامت مراسلة تلفزيونية بتقديم استقالتها على الهواء مباشرة لدى معرفتها بفوزها بجائزة اليانصيب، في الوقت الذي كانت تغطي خلال عملها عملية السحب.
قد يهمك ايضاً:
سيدة كندية تربح "اليانصيب" ببطاقة بنكية مسروقة
سيدة عجوز تتمكن من الحصول على مليون دولار في اليانصيب
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة أسترالية تكشف سر فوزها باليانصيب لمدة عشر سنوات متتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.