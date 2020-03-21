تعرف على آخر مستجدات كورونا لحظة بلحظة

السبت 21 مارس 2020

بدوي صافرات الإنذار في الأردن صباح اليوم السبت، تواصلت جهود دول العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.



وبين الآمال التي تبعثها أنباء التعافي من المرض والتي كان آخرها إعلان الكويت السبت شفاء 8 حالات جديدة، ومآسي سقوط ضحايا جدد آخرهم في الفلبين، وفقا "العين الإخبارية" .

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‎‎ودخل الأردن حظر تجوال كاملا، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر، كما يتم غلق جميع المحلات حتى صباح الثلاثاء المقبل.

06:13 - الكويت تعلن تعافي 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 27 حالة