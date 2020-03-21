الشرطة الجزائرية تحجر على عروسين لانتهاك حظر "كورونا"

أعد عروسان في الجزائر العدة لعقد قرانهما، وكانا يهمان بتبادل الخواتم، لكن فرحتهما لم تكتمل بعدما دخل رجال الشرطة قاعة الحفل، على خلفية انتهاك إجراءات مكافحة فيروس كورونا قبل وضع العروسين في الحجر الصحي.

ووقعت هذه الحادثة في مدينة عنابة على بعد 600 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، حيث دخلت قوات الأمن قاعة للحفلات بعدما تلقت بلاغا من السكان، وفق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكان يُفترض أن تكون هذه القاعة مغلقة منذ الإثنين، تطبيقا لتدابير وقائية اتخذتها السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل الإعلام أن جميع الأشخاص الذين كانوا حاضرين في حفل الزفاف أودعوا في الحجر الصحي، وتظهر مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة يضعون كمامات أمام قاعة للحفلات، فيما أجلت عربات تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.

وأعلنت الجزائر، الخميس، أنها اتخذت تدابير جديدة لتطويق انتشار الوباء، تشمل إغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى ابتداء من الأحد، وكانت السلطات الجزائرية أغلقت في الأيام الأخيرة أماكن التجمعات بينها قاعات الحفلات، كما منعت أي مظاهرات وعلقت حركة الملاحة الجوية والبحرية الدولية.

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