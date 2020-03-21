"نوفارتس" السويسرية تتبرع بملايين الجرعات من دواء الملاريا لمحاربة "كورونا"

أعلنت الشركة السويسرية "نوفارتس"، الجمعة، تبرعها بما يصل إلى 130 مليون جرعة من "هيدروكسي كلوروكوين" لعلاج الملاريا، من أجل استخدامها في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، ولا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة للفيروس التاجي، ولكن يدرس الباحثون حاليا علاجات لمرض "كوفيد-19"، بما في ذلك "هيدروكسي كلوروكوين"، بحسب وكالة رويترز.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي، الخميس، أنه "تمت الموافقة على استخدام دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا"، وتابع أن الولايات المتحدة بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وقال رئيس هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، مساء الخميس، إن أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد، وأكدت هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية أنه تجري حاليا تجارب على لقاح لفيروس كورونا "كوفيد 19"، منوهة إلى أنه قد يستغرق التوصل إلى لقاح لكورونا 12 شهرا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الحالي، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

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