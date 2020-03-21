شكرا لقرائتكم خبر عن ما يجب على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أن يفعلوه لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة "مارى تينيتى" رئيسة قسم أمراض الشيخوخة فى جامعة ييل وخبيرة دولية فى رعاية المسنين، أنه يجب معرفة الفوائد والأضرار والتفاعلات للأدوية شائعة الاستخدام لكبار السن.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews، قال الدكتور "ريتشارد ماروتولي" ، المدير الطبي لمركز دوروثي أدلر لتقييم الشيخوخة في مستشفى ييل نيو هافن، إن كبار السن هما الشريحة الأكثر تعرضاً لفيروس كورونا والوفاة منها لأن مناعتهم أصبحت أضعف.

وفي هذا الدليل يشاركون ما هو معروف حاليًا عن تفشي COVID-19 وكبار السن، والخطوات التي يمكن أن يقوم بها كبار السن ومقدمو الرعاية للبقاء في صحة جيدة، وتشمل:

ما يجب أن نعرفه

يدخل المرض الجسم عن طريق الأنف أو العين أو الفم، ثم ينتقل إلى الرئتين، وهذا هو السبب فى أننا ننصح بتجنب لمس وجهك أو أن نكون فى مواقف مزدحمة، حيث يتم استنشاق الجسيمات من خلال السعال والعطس.

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ويكون كبار السن (أكثر من 60 عامًا وبشكل خاص فوق 70 عامًا) أكثر عرضة للوفاة أو المرض الشديد معCOVID-19 .

وقد يكون للمجتمعات التى لديها الكثير من الاتصال بين الشباب والكبار، خاصة إذا كانوا يعيشون معًا، انتقالًا أسرع للفيروس وسوء حدة المرض، بما في ذلك الموت.

ولسوء الحظ يبدو أن الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 عامًا فى عزلة عن الآخرين يعدون من أكثر الطرق فعالية لتقليل الوفيات أو الحاجة إلى رعاية حرجة فى المستشفى لفترات طويلة.

وفى حين أن إغلاق المدرسة قد يقلل من الانتشار الإجمالى، إلا أنه قد يؤدى أيضًا عن غير قصد إلى تقريب الأجداد والأطفال من الاتصال الوثيق والمتكرر بشكل أكبر.

يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا عزل أنفسهم فى المنزل، ولا يقومون بزيارة الأصدقاء أو العائلة إلا إذا لزم الأمر . إذا كنت تعيش مع أشخاص آخرين، احتفظ بمسافة لا تقل عن ستة أقدام فى جميع الأوقات . إذا كان يجب أن يكون لديك زوار، فقم بتحديد العدد بشخص أو شخصين فى كل مرة. اطلب من كل من يأتي لغسل أيديهم والحفاظ على مسافة ستة أقدام. نحن نعلم أن الأمر صعب لكن لا توجد زيارات مع الأحفاد . للبقاء على اتصال خلال هذا الوقت، فتحدث على الهاتف يوميًا. اغسل يديك كثيرًا لمدة 20 ثانية (غنّى " Happybirthday " مرتين). يعتبر الصابون والماء أفضل من مطهر اليدين، لكن استخدم معقم اليدين فى كثير من الأحيان إذا لم يكن هناك وصول إلى الماء والصابون. استخدم غسول اليد لمنع جفاف الجلد وتشققه . نظف الأسطح فى منزلك باستخدام محلول من أربع ملاعق صغيرة كلور لكل لتر من الماء. قم بتنظيف مقابض الأبواب، ومقابض الحوض، وأبواب الثلاجة والفرن، وعجلات التوجيه، والأسطح الأخرى عالية الاستخدام يوميًا. تغيير مناشف اليد والمطبخ يوميًا. افتح النوافذ (إن أمكن) لزيادة التهوية. لا تشارك الأطباق والأواني . قم بإعداد وجبات الطعام وتناول الطعام والتمارين الرياضية والاستحمام والقيلولة والنوم والاستيقاظ تمامًا كما تفعل في الأيام "العادية". حاول تناول الأطعمة الصحية. تجنّب "الوجبات السريعة" يوميًا. تجنب إغراء النوم أو الجلوس على الأريكة طوال اليوم. اطلب من المتاجر توصيل الطلبات من البقالة والأدوية إذا كان يجب عليك الذهاب ، فابدأ في الصباح الباكر عندما يكون هناك عدد أقل من الناس ويكون المتجر في مستوى نظيف. ابق على بعد ستة أقدام من الناس . لا تذهب إلى أى تجمعات من أى حجم.

ما يحتاجه كبار السن ومقدمو الرعاية