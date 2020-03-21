شكرا لقرائتكم مرضى الرئة وضيق التنفس أكثر عرضة للحالات الشديدة من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت دراسة تحليلية أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض تسبب ضيق التنفس أو مشاكل في الرئتين تزيد لديهم مخاطر الإصابة بحالات حادة من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووجدت الدراسة، التي نُشرت أمس الأربعاء، أن ضيق التنفس هو العرض الوحيد لـ"كوفيد 19" الذي يرتبط بشكل كبير بالحالات الشديدة وباحتياج المرضى إلى دخول وحدات العناية المركزة.

وتشير النتائج، التي نشرت على موقع "ميد أركايف" للدراسات العلمية، إلى أن الخطر يختلف تبعا لحدوث مضاعفات إضافية لدى المصابين بكورونا باختلاف الحالات الصحية الأخرى التي يعانون منها.

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ووجدت الدراسة أن الحالة المعروفة باسم "الانسداد الرئوي المزمن"، وهو مرض يسبب مشاكل في التنفس على الأمد الطويل، هي أكبر عامل من عوامل خطر الإصابة بحالة حادة من "كوفيد 19" بين المرضى الذين يدخلون المستشفيات.

وقال فاغيش جاين من "معهد الصحة العالمية" في "كلية لندن الجامعية"، الذي شارك في قيادة فريق البحث، إن من المتوقع أن تساعد النتائج في توجيه مسؤولي الصحة العامة والأطباء في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بحالات حادة من فيروس كورونا المستجد.

وتسبب الفيروس الجديد في تفشي وباء حول العالم حيث أصيب أكثر من 200 ألف شخص فضلا عن 9000 حالة وفاة.