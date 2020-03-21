"الحب في زمن كورونا" يتجسد في أجمل صوره في بريطانيا بحفل زفاف لعريس "مئوي"

"الحب" شعور لا تطيق النفس البشرية الاستغناء عنه أو العيش بدونه، فالطالما سهل "الحب" أمورًا على الأشخاص كان من المستحيل القبول بها، بل ودفع البعض في كثير من الأحيان إلى الجنون، فالحديث عن "الحب" يحتاج إلى الكثير والكثير من الصفحات والسطور، ولم تكفيه حقه، ولكن "الحب" لا يعرف سن أو شيخوخة، فهو يطرق باب القلب في أي وقت دون حتى استئذان، وهذا ما حدث للصحافي يافار عباس البالغ من العمر 100 عام، ويعيش في لندن، والذي سارع في إتمام زواجه، قبل اتخاذ الحكومة البريطانية قرارًا بعزل كبار السن في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة - الذي يشهد انتشارًا واسعًا.

ووفقاً لموقع صحيفة «داون» الباكستانية، كان لدى عباس مخاوف من تأثير خطة الحكومة لمواجهة «كورونا» على زفافه الذي كان من المقرر عقده في 27 مارس (آذار)، لكن الحفل أصبح مهدداً بتفشي الفيروس ونصائح الحكومة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً بالاستعداد لفترة من العزل الذاتي.

وقال عباس للموقع، إنه وعروسه الناشطة الهندية نور زهير عندما علما بأن كبار السن سيطلب منهم أن يعزلوا أنفسهم، ذهبا إلى مكتب تسجيل الزواج للسؤال عما إذا كانت هناك خطة بديلة لهما، لكن لم يكن هناك إجراء ووجدا أنهما لن يتمكنا من الزواج إذا بدأت فترة العزلة، ومن ثم قررا الزواج فوراً، ولم يتمكنا من إحضار الشهود فاتفقا على القيام بذلك في صباح اليوم التالي.

وأكد عباس، أن الدافع الذي يجعل رجلاً عمره 100 عام يتزوج في هذا العمر هو الحب، وقال «وقعنا في الحب، لا يهم كم عمري، لقد تجاوزت الستين، لكن حتى فرق العمر لا يهم، ونحن سعداء جداً معاً».

وأكدت العروس، أنها ليست قلقة من «كورونا»، وقالت: "على الرغم من أننا عرضة للإصابة، فإنني لست خائفة من الأوبئة؛ لأنني كناشطة عملت في مناطق نائية في الهند وواجهت من قبل مخاطر صحية، وإن لم تكن مماثلة"، مؤكدة أنهما سيقضيان أيام زواجهما المبكرة في عزلة ذاتية، حيث سيقرأن أكثر ويتحدثان مع بعضهما بعضاً، ولفتت أنهما عرفا بعضهما منذ أكثر من 10 سنوات، وتعمقت صداقتهما فقررا أن يجعلاها دائمة، وأكدت عن فارق السن بينهما، أن "العمر المناسب ليس شرطاً أساسياً للحب".

وذكر الموقع أن العروسان احتفلا بزفافهما في منزلهما حيث أقاما حفل استقبال صغير حضره 6 أشخاص، وقالت إحدى ضيفات الحفل، دوردانا أنصاري، إنها لم تتمكن من المشاركة كشاهد على الزواج كما كان مخططاً، لكنها حضرت حفل الزفاف، وذكرت «بدا كلاهما سعيداً ومرتاحاً جداً، لا أستطيع وصف النظرة على وجوهيهما، لم أر مثل هذه السعادة على وجوه حتى الأزواج الشباب، لقد كان ذلك مثل حكاية خيالية».

وأكدت أن عباس رجل شريف أراد أن يمنح نور الاحترام والأمن من خلال إضفاء الطابع الرسمي على علاقتهما، وقالت «قد يشعر الناس أنه من الغريب أن يتزوج رجل في عمره، لكننا نراه أمراً مختلفاً، فبيته سوف يكون مبتهجاً، ولن يكون وحيداً بعد الآن».

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