عروسان يتممان زفافهما بالأقنعة في إيطاليا

حصل الزوجان الإيطاليان ميركو ميليلا وإنطوانيتا بيفيلاكا، على إذن استثنائى للزواج، أمس الخميس، لكنهما اضطرا إلى اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة مع وضع القناع والقفازات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، تزوج ميليلا وإنطوانيتا، فى أنكونا فى وسط البلاد الشرقى على ساحل البحر الأدرياتيكى، بحضور موظف الأحوال الشخصية وإشبينيهما ومصور، فيما وضع الجميع الأقنعة والقفزات الواقية من فيروس كورونا، وسمح لهما بإزالة القفازات لتبادل خاتمى الزواج، والقناع لاحقا لتبادل القبل.

ومنعت إيطاليا كل التجمعات أملا بالقضاء على وباء " كوفيد-"19 الذى تسبب بوفاة أكثر من 3400 شخص فى البلاد، كذلك منعت تنظيم حفلات الزفاف والمآتم إلا إذا جرت بعدد محصور جدا من الأشخاص، وغُرّم الأسبوع الماضى نحو خمسين شخصا فى صقلية عند مشاركتهم فى مأتم.

يشار إلى أن، حصيلة الوفيات فى إيطاليا جراء فيروس كورونا تجاوزت نظيرتها فى الصين، حيث وصل عدد الإصابات إلى 35.713 شخصا، منهم 2257 فى العناية المركزة، والوفيات وصل عددهم 3000 حالة، فقررت الحكومة مد الحجر الصحى والعزل فى المنازل إلى 3 أبريل المقبل، فى محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى، أمس الخميس، أن إجراءات العزل فى المنازل التى سادت لمدة أسبوع فى هذا البلد، الأكثر تضررا فى أوروبا من جائحة فيروس كورونا، ستستمر حتى 3 أبريل لوقف انتشار الفيروس.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية فى مقابلة مع صحيفة "الكورييرى ديلا سيرا"، إن "الإجراءات التى اتخذناها من إغلاق معظم الشركات والمدارس ستستمر حتى 3 أبريل، لضمان وقف انتشار فيروس كورونا"

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وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية، أن حالات الوفاة بسبب الفيروس وصلت إلى 3000 شخص، وهو قريب للغاية من الصين، ولذلك فإنه لابد من استمرار الإجراءات التقييدية مع الاستعداد للعمل وفقا لاحترام القواعد"

وأشار إلى أنه فى الأسبوع الماضى، هناك 60 مليون إيطالى أصبحوا لا يستطيعون التنقل إلا لأسباب مهنية وعاجلة، والمدارس مغلقة والاجتماعات ممنوعة.

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