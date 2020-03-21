مصدر يؤكّد عودة إيفانكا ترامب إلى العمل في البيت الأبيض

واشنطن - لايف ستايل
نقلت قناة "CNN" الأميركية عن مصدر مطلع، أن مستشارة الرئيس الأميركي وابنته، إيفانكا ترامب، ستعود للعمل الجمعة في البيت الأبيض بعد أن أجرت فحصا أظهر نتيجة سلبية لفيروس كورونا.وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان إنه "خلال الأسبوع الماضي، اتبعت مستشارة الرئيس إيفانكا ترامب أفضل ممارسات التباعد الاجتماعي في منزلها. وبناء على نصيحة أطبائها، وبسبب عدم وجود الأعراض وفحوصات الطبيب الصحية المستمرة، ستعمل المستشارة من البيت الأبيض اليوم".
وأضاف في بيانه أنه "كما هو الحال مع كل موظفي البيت الأبيض، فإن إيفانكا ستخضع لنفس الفحوصات الصحية، منها قياس درجات الحرارة للحفاظ على سلامتها وسلامة أطفالها والعاملين في البيت الأبيض".
وكانت إيفانكا التزمت الحجر المنزلي الأسبوع الفائت كإجراء احترازي بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالي مصاب بكورونا.
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