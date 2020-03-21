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نيجيريا تسجل حالات تسمم بالكلوروكين بعد تصريحات ترامب حول علاجه لـ كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات فى نيجيريا إن المستشفيات شهدت حالات تسمم بالكلوروكين بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه علاج ضد فيروس كورونا، يأتى ذلك بعد أن سجلت نيجيريا، أكبر دولة فى أفريقيا من حيث عدد السكان، حتى الآن 12 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن الاختبارات كانت محدودة للكشف عن المصابين وفقا لما ذكرته صحيفة south china post.

 

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يأتى ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكى ترامب الخميس الماضى أن الدواء المضاد للملاريا "تمت الموافقة عليه" لعلاج Covid-19 قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات أمس الجمعة.  

 

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وقال مسئولو الصحة فى لاجوس إن هناك بألفعل مطالبات على الإنترنت لدواء الملاريا الكلوروكين كعلاج للإصابات بفيروس كورونا. 

 

من جانبه قال Ore Awokoya المساعد الخاص الأول لحاكم ولاية لاجوس على الصحة "فى الأيام القليلة الماضية، رأينا الكثير من الرسائل تدور على وسائل التواصل الاجتماعى حول كون الكلوروكين علاجًا لفيروس كورونا وفى بعض أجزاء لاجوس، لم يعد متاحًا" وازداد الأمر سوءا بعد تصريح دونالد ترامب اصطف المواطنون بشكل كبير أمام الصيدليات لشراء الكلوروكين. 

 

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ووصف الاندفاع إلى تناول الدواء بأنه مقلق بالنظر إلى أن الناس كانوا يعالجون أنفسهم بدون أى نوع من التوجيه الطبى أو تحت إشراف طبى، ما أدى إلى حدوث حالتين تسمم بدواء الكلوروكين، وتم إدخال المرضى إلى المستشفى فى لاجوس، لكن من المحتمل أن تشهد نيجيريا المزيد من حالات التسمم بهذا الدواء خلال الأيام القادمة.

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