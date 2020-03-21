- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تسجل حالات تسمم بالكلوروكين بعد تصريحات ترامب حول علاجه لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات فى نيجيريا إن المستشفيات شهدت حالات تسمم بالكلوروكين بعد أن وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه علاج ضد فيروس كورونا، يأتى ذلك بعد أن سجلت نيجيريا، أكبر دولة فى أفريقيا من حيث عدد السكان، حتى الآن 12 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن الاختبارات كانت محدودة للكشف عن المصابين وفقا لما ذكرته صحيفة south china post.
يأتى ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكى ترامب الخميس الماضى أن الدواء المضاد للملاريا "تمت الموافقة عليه" لعلاج Covid-19 قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات أمس الجمعة.
وقال مسئولو الصحة فى لاجوس إن هناك بألفعل مطالبات على الإنترنت لدواء الملاريا الكلوروكين كعلاج للإصابات بفيروس كورونا.
ووصف الاندفاع إلى تناول الدواء بأنه مقلق بالنظر إلى أن الناس كانوا يعالجون أنفسهم بدون أى نوع من التوجيه الطبى أو تحت إشراف طبى، ما أدى إلى حدوث حالتين تسمم بدواء الكلوروكين، وتم إدخال المرضى إلى المستشفى فى لاجوس، لكن من المحتمل أن تشهد نيجيريا المزيد من حالات التسمم بهذا الدواء خلال الأيام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا تسجل حالات تسمم بالكلوروكين بعد تصريحات ترامب حول علاجه لـ كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.