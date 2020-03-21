شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 99% من وفيات كورونا فى إيطاليا يعانون من أمراض مزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة أجرتها الخدمة الصحية فى البلاد إلى أن 99% من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا التاجى فى إيطاليا مرضى يعانون من مشاكل طبية حالية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الأبحاث التى أجريت على 355 حالة وفاة أن ثلاثة فقط من الضحايا، 0.8%، كانوا قد شفوا من الأمراض قبل إصابتهم.

وما يقرب من نصفهم - 48.5% - لديهم بالفعل ثلاثة أو أكثر من المشاكل الصحية قبل تشخيصهم بـ Covid-19، و25.6% كان لديهم "مرضين" آخرين، بينما 25.1% كان لديهم واحد.

ويتماشى البحث الذي أجراه المعهد الوطني للصحة في إيطاليا مع النتائج السابقة التي تفيد بأن الأشخاص المصابين بأمراض موجودة هم أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا للدراسة ، فإن أكثر هذه المشاكل شيوعًا في إيطاليا تشمل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري.

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ووجدت الدراسة أن حوالي 76.1% من المرضى الذين ماتوا بسبب الكوفيد 19 قد عانوا من قبل من ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

وأكثر من الثلث 35.5% مصابين بالسكر، بينما %33.0 يعانون من مرض نقص تروية القلب، وقد عانى ما يقرب من الربع ، 24.5% من الرجفان الأذيني، وشملت الأمثلة الأقل شيوعًا الخرف وأمراض الكبد.

ولم يثبت العلماء بعد سبب كون الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إنها بحاجة إلى "المزيد من البيانات لتصبح متاحة" للتحقيق في الرابط بشكل صحيح.

ويعتبر ضغط الدم شائع وغالباً مدى الحياة – حيث أن حوالي 16 مليون شخص في المملكة المتحدة و 78 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من هذه الحالة ويأخذ الكثير منهم الدواء للسيطرة عليه.

وليس من الواضح ما إذا كان ارتفاع ضغط الدم يزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بـ COVID-19 المميت ، أو ما إذا كان يظهر ببساطة في كثير من الأحيان لأنه شائع جدًا بين كبار السن ، الذين هم أكثر عرضة للوفاة بسبب سنهم.