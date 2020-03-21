الإسبان يُحاربون تفشي "كورونا" بزي "الديناصورات" كطريقة مبتكرة للوقاية

"الحاجة أم الاختراع".. هكذا اتخذ الإسبان طريقهم في التفكير للوقاية من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث ابترك عدد من المواطنين طريقة جديد تقي أنفسهم وأسرهم من تلقف العدوى، حيث استخدم مجموعة من السكان الزي الخاص بـ"الديناصورات" كطريقة مبتكرة للوقاية من الفيروس، وذلك نظرًا لسماكة البدلة المحشوة بكمية كبيرة من الصوف وغيرها من المواد التي تجعلها تتخذ شكل الحيوان المفترس الأشهر على مر التاريخ.

وشارك المواطون مشاهد طريفة لاستخدام البعض زي الديناصورات في الأماكن العامة، وأثناء قضائهم لحاجاتهم اليومية، بهدف وقاية أنفسهم من العدوى، بحسب "the sun" الأمريكية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم الجمعة، بمقدار 2.8 ألف شخص خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 20 ألفًا، حيث أوضح مدير مركز الوقاية وتنسيق حالات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية فيرناندو سيمون، أن 235 شخصا توفوا، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 1002، مضيفا أن 10.5 ألف في المستشفيات، وتعافى 1588.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق، أن مدريد ستخصص 200 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يعادل نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، كما أمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين في البلاد.