حفل زفاف هندى بالكمامة والمعقمات لتوعية المجتمع بالحماية

تسيطر الإجراءات الوقائية من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على جميع المناسبات الاجتماعية بمختلف دول العالم سواء كان ذلك فى بلدان ظهر فيها المرض أم لا، وفى الهند التى تتزايد فيها حالات الإصابة بكورونا، نظم عروسان حفل زفافهما بشروط تعكس حالة الوعى المجتمعى وحالة الحذر التى لم تغب عن ثقافة الشعب الهندى لمواجهة تفشى الفيروس القاتل.

وفى إطار الوعى المجتمعى بخطورة انتشار فيروس كورونا المستجد، استغل زوجان هنديان فى مدينة مومباى، زفافهما لإيصال رسالة للمجتمع بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد خلال الاحتفالات، ومن أبرز الاحتياطات التى أخذت، كانت إحضار الأقنعة لجميع الذين حضروا حفل الزفاف، وتوفير المعقمات فى جميع الأرجاء.



ووضع ساتيش، وزوجته سوبريا، شرطا خلال الحفل بأن يبقى الجميع على مسافة من بعضهم، وعدم الاحتكاك، وارتدى العريس وعروسته الزى التقليدى الخاص بحفلات الزفاف فى الهند، ووضعا الأقنعة، وأخذا المسافات الآمنة من الحضور، ثم أتمّا مراسم احتفالهما، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية".

وتسبب فيروس كورونا الجديد فى أزمة عالمية، جعلت الناس يشعرون برهبة من التجمعات والاحتفالات، ما دفعهم لإلغائها أو تأجيلها، ويأتى هذا فى وقت تشدد فيه منظمة الصحة العالمية، على نصائحها للشعوب حول العالم من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل الذى اعتبرته المنظمة وباءً عالميًا، حيث تحث الصحة العالمية المواطنين على البقاء داخل المنزل والبعد عن التجمعات.

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وفى إحدى نصائحها، قالت منظمة الصحة العالمية، "محاربة مرض (كوفيد 19) ليست مسئولية الحكومات وحدها، المجتمعات أيضا يقع عليها دور كبير فى مواجهة المرض.. ابقى فى منزلك واتبع تعليمات الوقاية الموصى بها".

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