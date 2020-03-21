شكرا لقرائتكم خبر عن ما يجب أن يعرفه مرضى السرطان عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة خطيرة ، مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الرئة ، هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بكورونا “Covid – 19”، وفقاً للموقع الطبي الامريكى “HealthDayNews”.

ولكن ماذا عن مرضى السرطان؟

قد يكون مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وأعراض أكثر شدة ، ولو مؤقتًا ، بسبب ضعف جهاز المناعة من علاج السرطان.

,يقول الدكتور رافائيل فونسيكا ، أخصائي أمراض الدم والمدير التنفيذي المؤقت لمركز مايو كلينيك للسرطان: "ومع ذلك ، لدينا معلومات محدودة جدًا في الوقت الحالي".

وأشار الدكتور فونسيكا إلى أنه يتلقى مع فريقه العديد من الأسئلة من مرضى السرطان الذين يشعرون بالقلق ويريدون أن يفهموا بشكل أفضل ما قد تعنيه إمكانية الإصابة بعدوى كورونا.

وتابع : "من ما نعرفه ، يبدو أن الإصابة بـ COVID-19 أكثر صعوبة وأكثر عدوانية ونتائجها أسوأ في الأشخاص الأصحاء بشكل عام والذين هم في تقدم العمر".

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وأضاف الخبراء : "نحن لا نفهم تماما الآثار المترتبة على الإصابة بالسرطان والعدوى بفيروس كورونا سارس، ولكن ما نقوله للمرضى ، ونحن نتلقى هذه الأسئلة ، أنه حتى نعرف المزيد ، من الحكمة لهم أن يكونوا على حذر، ونأمل من خلال هذه السلوكيات أن تمنعهم من الإصابة، لذا كن حذرًا جدًا فيما يتعلق بغسيل يديك ، والابتعاد عن التجمعات التي رأيناها جميعًا في الأخبار".

ويقول الدكتور "فونسيكا": "علاوة على ذلك ، قد تؤثر بعض العلاجات المختلفة على كيفية تمكن الشخص من مقاومة العدوى أو لا، وبعض العلاجات التي تسقط نوعًا معينًا من الخلايا البيضاء ويُعتقد عادةً أنه أكثر أهمية للعدوى البكتيرية، وقد تؤثر بعض علاجات السرطان الأخرى على الطريقة يستجيب نظام المناعة لدينا ، وهناك عدد من الخلايا مثل الخلايا الليمفاوية، لذلك ربما يكون هذا أكثر أهمية بالنسبة للفيروسات، لكن هذا كله تخميني لأننا لا نملك معلومات في هذه المرحلة".

يشجع الدكتور فونسيكا المرضى المصابين بالسرطان على إجراء محادثات مستمرة مع أطباء الأورام للحصول على معلومات حول السرطان المحدد وعلاجهم.

لتقليل العدوى فكر فى هذه النصائح: