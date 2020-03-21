شكرا لقرائتكم خبر عن نحيف وضعيف.. اعرفى ازاى تزودى وزن طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ابنى دايما وزنه قليل ومش بيكبر خالص"، من المشاكل التي تواجهها الأمهات دائما وهى نحافة الأطفال وبطء شديد في نمو الطفل، قد يكون ذلك ناتج عن وجود مشكلة صحية عند الطفل وقد يكون نتيجة سوء التغذية وعدم تناول الأطعمة التي تعمل على تعزيز صحة الطفل وتساعد على زيادة وزنه.

ووفقا لما ذكره موقع mylittlemoppetفأن هناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها الأمهات لزيادة وزن طفلها ومنها:

نصائح لزيادة وزن الطفل

1: الحليب من الأساسيات في تغذية الأطفال ويساعد على نمو الطفل وزيادة وزنه، لذلك عليك بوضع الحليب في الوجبات اليومية للطفل سواء تناول كوب حليب أو وضعه في الأكلات المختلفة ومنها "الأرز بلبن ،المهلبية ،الكيكة بالحليب"، وغيرها.

2:الأرز والمكرونة من الاكلات المهمة والرئيسية التي تساعد على زيادة وزن الطفل ولكن يجب أن يكون بجانبه طبق من الخضار.

3:اللحوم تحتوى على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعمل على زيادة الوزن وعلاج النحافة عند الأطفال.

4:قسمى وجبات الطف على خمس وجبات في اليوم منهن ثلاث وجبات رئيسية تحتوى على خضار ونشويات وبروتين، وبين الوجبات أكلة خفيفة مثل الايس كريم أو طبق أرز باللبن.

5:البيض، من الاكلات التي ينصحها بإعطائها للطفل دائما وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الخصائص التي تعمل على زيادة الوزن وعلاج نقص النمو.

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6:زيدة الفول السودانى تحتوى على نسبة عالية من الخصائص الهامة لصحة الطفل وتساعد على زيادة الوزن وعلاج النحافة.

7: أذا كان طفلك رضيع ينصح بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية باستمرار، فهىتحتوى على جميع العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الجسم للنمو وزيادة الوزن.

8:شجعى طفلك على تناول الطعام من خلال تزيين الطعام ومكافئته في حالة تناول وجبته كاملا.

9:ينصح بعدم جلوس الطفل أمام شاشة التلفزيون أثناء تناول الطعام حتى لا يلهيه ذلك وشجعيه على تناول وجبته كاملة.

10: المشاركة تشجع طفلك على تناول الطعام، لذلك احرصى أن يتناول طفلك طعامه في جو عائلى.

11:من الممكن إعطاء الطفل المكملات الغذائية ولكن تحت اشراف الطبيب المعالج.