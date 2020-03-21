ملكة الدنمارك تناشد مواطنيها البقاء في منازلهم في كلمة مؤثرة

وجهت الملكة مارجريت الثانية (Margrethe II) ملكة الدنمارك كلمة جديدة لجموع الشعب الدنماركي ناشدتهم فيها بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم واتباع إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك "غسل اليدين"، "الحفاظ على المسافة آمنة" من الأماكن المزدحمة، "البقاء في المنزل"، ملكة الدنمارك، وصفت أيضا في كلمتها عدوى كورونا بأنها "حلقة متصلة يجب كسرها"، وطلبت من مواطنيها اتباع نصائح وتوصيات السلطات المحلية للوقاية من عدوى كورونا، وحذرت من أن "شخصاً واحد مصاب بعدوى كورونا يمكنه أن يصيب الكثيرين".

ملكة الدنمارك تدعو شعبها إلى اتخاذ كافة إجراءات الوقاية من كورونا

الكلمة المسجلة لملكة الدنمارك بشأن عدوى فيروس كورونا في مقطع فيديو جديدة على الصفحة الرسمية للعائلة المالكة الدنماركية على موقع الإنستغرام، وتضمن النص المترجم للكلمة عن اللغة الدنماركية ما يلي: "لدي مناشدة للجميع: فيروس كورونا ضيف خطير، ينتشر مثل الحلقات في الماء، وهو يتحرك بسرعة، يمكن لشخص واحد أن يصيب الكثيرين -حتى دون اختبار أعراض المرض، ويمكن للعدوى أن تنتقل إلى لأكثر من المتوقع ولفترة طويلة، إنها سلسلة مخيفة، في تلك السلسلة سيفقد الكثيرون حياتهم، يمكن أن يفقد الطفل جدته، والابنة والدها، والزوجة زوجها، سيرحل لأصدقاء فجأة، هذه هي السلسلة التي نحتاج إلى كسرها، ويمكننا القيام بذلك، فقط إذا ما قمنا جميعا بالتفكير بعناية واتخاذ الإجراءات الصحيحة في نفس الوقت، في الوقت المناسب، نصيحة السلطات بخصوص هذا الشأن بسيطة للغاية: اغسل يديك، ابق على مسافة، تجنب الاتصال الجسدي، البقاء في المنزل".

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