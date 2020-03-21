شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعتقل شابا خالف قرارات الحجر الصحى وغرامة 10 آلاف جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بريطانيا اليوم اعتقال أول شخص خالف قرارات العزل الذاتى بسبب تفشى فيروس كورونا، مما يعرضة لعقوبة مشددة وهى دفع غرامة 10 آلاف جنيه استرلينى وثلاثة أشهر فى السجن وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية .

ويأتى قرار اعتقال الشباب الذى يبلغ من العمر 26 سنة لرفضه الدخول فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما فور وصوله إلى جزيرة مان، والتى فرضت إجراءات حاسمة، حيث يجب على أي شخص يصل إلى هذه الجزيرة أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا.

وقامت الشرطة البريطانية اليوم بأول حاله اعتقال المرتبط بالحجر الصحي للفيروس التاجي لشاب يبلغ من العمر 26 عامًا بتهمة الفشل في عزل نفسه ، واحتجز ضباط على جزيرة مان المشتبه بعد 48 ساعة من تمرير تبعية التاج البريطاني لقانون الطوارئ لخنق الفيروس في الجزيرة في البحر الأيرلندي.

وصدرت تعليمات للشرطة باعتقال أي شخص يصل إلى الجزيرة يفشل في العزلة لمدة 14 يومًا ، حتى لو لم تظهر عليه أي أعراض،هذا الشاب الذى تم اعتقاله الذي لم يتم الكشف عن اسمه ، هو أول بريطاني يتم القبض عليه لخرقه قواعد الحجر الصحي الصارمة التي تم فرضها في محاولة لوقف انتشار الفيروس القاتل.

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ويواجه الشاب المعتقل الآن غرامة تصل إلى 10 الاف جنيه إسترليني ويمكن أن يسجن لمدة ثلاثة أشهر إذا ثبتت إدانته وسيمثل أمام المحكمة في دوجلاس اليوم.

ويأتي الاعتقال في الوقت الذي أكدت فيه جزيرة مان حالتها الأولى لفيروس كورونا ، وأعلنت جزيرة مان هوارد كويل يوم الاثنين الماضى عن إجراءات طارئة في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشرطة بالجزيرة يرجى اتباع الإرشادات الصادرة عن الحكومة والتفكير في سلامة المجتمع، إن هذا الوضع يتطور باستمرار ومن المهم أن نعمل من أجل الحفاظ على سلامة الناس.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصحة مات هانكوك أيضًا عن تشريع جديد في المملكة المتحدة يمنح سلطات غير مسبوقة لوكالات تطبيق القانون، حيث سيسمح القانون الجديد لوكالات تطبيق القانون باحتجاز الأشخاص ووضعهم في "مرافق عزل مناسبة".