شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: معدل وفيات فيروس كورونا قد يكون نصف ما توقعه رؤساء الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أن معدل وفيات فيروس كورونا التاجي قد يكون نصف ما توقعه رؤساء منظمة الصحة العالمية. ووفقا لتقرير أجرته صحيفة "الديلى ميل" فقام باحثون دوليون بجمع بيانات عن حالات فيروسات تاجية في ووهان، المدينة الصينية التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حيث ظهر فيها المرض القاتل فى ديسمبر 2019. ووجدوا بشكل عام أن عدد الأشخاص الذين ماتوا بعد الإصابة بالفيروس التاجي كان 1.4%، وبالمقارنة أشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية في أوائل مارس إلى أن 3.4% من المرضى الذين تم تشخيصهم قد ماتوا، ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أقل لأنه يعتقد أن الكثير من الناس لن يتم تشخيصهم.

وغالبًا لا يعرف مرضى الفيروس التاجي أنهم مصابون بالعدوى، حيث لا يعانى 8 من كل 10 من الأعراض في المراحل المبكرة من تفشي المرض، ووفقًا لإحدى الدراسات كانت الأعراض خفيفة. وتأتى الدراسة التى لم يراجعها العلماء بعد، حيث مات أكثر من 9300 شخص حول العالم وتأكد أن أكثر من 224 ألف شخص مرضوا. واستخدم البروفيسور "وو" وزملاؤه من جامعة هارفارد البيانات المنشورة حول 425 حالة مؤكدة مبكرًا و41 حالة وفاة فى ووهان، ولكنهم أرادوا الحصول على صورة أكبر عن عدد الأشخاص فى المدينة، في مقاطعة هوبي، الذين أصيبوا بالمرض ولكن لم تظهر عليهم أى أعراض. واستخدم الفريق مجموعة من مصادر البيانات العالمية، لتقدير العدد الكامل للحالات داخل ووهان من خلال مراعاة موقع وتوقيت الحالات خارج المنطقة، لتحديد عدد الأشخاص الذين يمكن توقع إصابتهم بها. Advertisements