روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد فيروس "كورونا"

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.وقالت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة: "بدأت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد". وأشار البيان إلى أن الهيئة، قامت بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.

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