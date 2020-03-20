5 نصائح هامة لمرضى الربو في مواجهة فيروس كورونا القاتل

يعد مرضى "الربو" والأمراض الصدرية بشكل عام، الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا القاتل، الذي أودى بحياة الآلاف، وأصاب مئات الآلاف حول العالم، وتسبب في إجراءات استثنائية لكثير من الدول لم تكن يومًا في الحسبان، وفي هذا الإطار نشرت منظمة الربو العالمية في المملكة المتحدة مجموعة من النصائح خاصة بمرضى الربو لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الجمعية الخيرية التي تتخذ من لندن مقرا لها، دعت جميع الأشخاص، الذين يعانون من مرض الربو لمواجهة مخاطر فيروس كورونا، بـاتباع الإرشادات التالية:

- البقاء في المنازل في لمدة 7 أيام للأشخاص، الذين يعيشون بمفردهم، أو 14 يوما إذا كانوا يعيشون مع الآخرين، وحينها يحتاج كل فرد في منزلك إلى البقاء في المنزل لأسبوعين.

- إذا لم تختف أعراض كوفيد-19 بعد 7 أيام، أو إزدادت سوءا، أو كنت تواجه صعوبة في التنفس، اتصل بخدمات المشورة أو الطوارئ إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة، وأخبرهم أنك مصاب بالربو وما إذا كانت أعراض الربو تزداد سوءا.

- إذا كنت مصابا بسعال الربو ولست متأكدا مما إذا كان السعال من أعراض كوفيد-19 أو مرتبطا بالربو، فتحدث إلى طبيبك العام.

-استمر في اتباع خطة عمل إدارة حالتك حتى تعرف ما يجب عليك فعله إذا تفاقمت أعراض الربو، وإذا كنت تعاني من نوبة ربو، فاتصل بخدمة الطوارئ لطلب سيارة إسعاف كالمعتاد، وأخبرهم أن لديك أعراض فيروس كورونا المستجد.

- الاستمرار في تناول جميع أدوية الربو المعتادة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 230000 شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9390، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.

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