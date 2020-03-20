أزمة خدمات صحية بـ"تيسينو" السويسرية في مواجهة كورونا

حذر أحد أعضاء الوكالة الفيدرالية في مقاطعة تيسينو السويسرية، الخميس، من وجود أزمة في الخدمات الصحية بكانتون تيسينو، على الحدود مع إيطاليا، في ظل تدفق المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وقال دانييل كوخ، رئيس قسم الأمراض المعدية بالوكالة، بمؤتمر صحفي في برن الخميس، إن "الوضع في تيسينو مأساوي، وبدأت أسِرَّة العناية المركزة في النفاد".

وتتعرض خدمات العناية المركزة لضغوط شديدة، حيث يتزايد باستمرار عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، وبلغ حجم المرض في سويسرا وليختنشتاين 3888 حالة إصابة، و33 حالة وفاة، وفقاً للسلطات.

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وتقدر الجمعية السويسرية لطب العناية المركزة "SSMI" أن 15-20٪ من المصابين بالفيروس يجب إدخالهم إلى المستشفى، وتتطلب نصف الحالات، التي تمثل من 5 إلى 10٪ من المرضى، العلاج في وحدة العناية المركزة أو الرعاية المتوسطة.

وبحسب إحصائيات أجرتها وكالة "Keystone-ATS"، فإن فيروس كورونا الجديد قتل ما لا يقل عن 39 شخصا في سويسرا منذ 5 مارس/آذار، وهؤلاء من كبار السن أو أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض أخرى.

وتتأثر الآن جميع كانتونات سويسرا وليختنشتاين، لكن تيسينو هي الأكثر تأثراً بـ178.6 حالة لكل 100.000 نسمة، وأكد دانييل كوخ أن "الوضع مأساوي".

وأضاف: "سينفد كانتون تيسينو بسرعة من الأسِرَّة في العناية المركزة، ولتجنب مثل هذا الموقف، يتم نقل العمليات الثقيلة قدر الإمكان، وسيتم إنشاء مساحات إضافية للعناية المركزة، وتسليم المعدات، بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي".