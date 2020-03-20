شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عادات أتبعها لتقوية جهازك المناعى وحمايتك من كورونا أبرزها الضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، من خلال برنامج مساء "DMC"، بعض العادات الغذائية الهامة التى تساعد بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى، وموضحا دور الجهاز المناعى في الجسم، مشير إلى أنه مسئول عن محاربة أى فيروس يصاب به الجسم.

وأضاف أستاذ المناعة، أن هناك هاجس شديد تتعرض له العديد من الأمهات، وهو أن أطفالهن يعانين من ضعف في الجهاز المناعي وأنهم سيصابون بفيروس كورونا، ولكن أكد عبد الهادي، أنه بالنسبة للأطفال فإنهم يمثلوا 2 في مئة من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

وأكد، أن الجهاز المناعي يحارب أي فيروس، وفي حالة وجود خلل فيه كأمراض مزمنة أو مصابى السرطان ومرضى الضغط والسكر، يعانون من ضعف المناعة، وهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وقدم أستاذ المناعية، بعض الفيتامينات المهمة لتقوية المناعة، ومنها فيتامينات A, C, D, E، وعنصر الزنك.

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وأكد أن هناك عناصر أساسية لتقوية الجهاز المناعي، وهي:

- نوعية الطعام المتناول لها دور كبير في الحفاظ علي الجهاز المناعي.

- أخذ القسط الكافي من النوم يعد من حيل تقوية الجهاز المناعي، ويجب أن يكون النوم من 7 إلي 8 ساعات.

- ممارسة الرياضة يوميا تعد من الحيل الجيدة.

- التفكير فى الأمور السيئة والسلبية تعد من الأمور التى تدمير الجهاز المناعى والحل فى الضحك.