بعد انتشار كورونا.. نصائح اتبعيها عند العمل من المنزل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" واستمرار عجز كثير من الدول عن السيطرة عليه، أصدرت حكومات عدة حول العالم قرارات من ضمنها إغلاق المدارس، وخفض عدد الموظفين والسماح بإمكانية إنجاز أعمالهم من المنزل وغير ذلك من التدابير التي تهدف لسرعة احتواء المرض وعدم تفاقمه.

ولأولئك الذين سمحت لهم شركاتهم بإمكانية العمل عن بعد، أو من المنزل، فإن المسألة ليست بالبساطة التي قد يتصورها البعض، لأن العمل من المنزل يفرض بعض التحديات والصعوبات التي يجب التغلب عليها لضمان إنجاز العمل بكفاءة وجودة عالية.

ونستعرض فيما يلي أهم النصائح التي يجب اتباعها عند العمل من المنزل:

وضع جدول صارم لترتيب الأعمال

وذلك لضمان أعلى درجة من التركيز وعدم الانشغال في أمور فرعية تأخذ من الوقت والتركيز وتضر بالتبعية على مسألة الإنتاجية. ويمكن ضبط الجدول لإتمام المطلوب في الأوقات التي يأكل، ينام أو يذاكر بها الأطفال واختيار أفضل التوقيتات التي يمكن إنجاز الأعمال فيها بمنتهى السلاسة.

التواصل مع زملاء العمل بصورة مستمرة

وهنا لا مانع من مشاركتهم اهتماماتك الأخرى التي قد تأخذ من وقتك مع أطفالك، حتى لا يفاجئوا بأي شيء؛ فالشفافية في مثل هذه الأمور عادة ما تكون مطلوبة، ولا داعي مطلقا للشعور بالحرج أو الخجل.

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وضع حدود في تعاملاتك مع أطفالك

فإلى جانب تواصلك مع زملاء العمل بشأن مستجدات حياتك العائلية بصورة يومية، يجب في الوقت ذاته أن تضعي بعض الحدود بالنسبة لأطفالك، ويجب أن تشرحي لهم أن ذلك هو عملك وأن تنسقي معهم كل شيء.

أخذ فواصل بين مهام العمل المختلفة

فلا داعي لأن تغمري نفسك وتبذلي جهدا مضاعفا لتثبتي لزملائك أنك تعملين بالفعل، بل الأحرى أن تأخذي قسطا من الراحة من وقت لآخر، نظرا لأهمية ذلك عند العمل من المنزل، ويوصي الخبراء بإمكانية الاستراحة لمدة 10 دقائق بعد العمل لمدة ساعة كاملة من التدقيق والتركيز المتواصل، حيث يمكنك تناول وجبة خفيفة، ممارسة اليوغا، أخذ دش ساخن وأمور كهذه.

التناوب مع الزوج

وذلك في تنفيذ مهام العمل، حال كان معك هو الآخر بالمنزل؛ وذلك يسهل العمل عن بعد بشكل كبير، ويمكنك التنسيق مع زوجك لتنفيذ ذلك بسلاسة.