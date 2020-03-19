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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. عدد حالات المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
أظهرت بيانات مجمعة لعدد حالات المصابين بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 220 ألفا حتى صباح الخميس.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم اقترب من 220 ألفا حتى الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش.
وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 8969، واقترب عدد المتعافين من 86 ألفا.
ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية.
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