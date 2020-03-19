وزارة الأسرة والطفولة توثق تقريرًا عن "تونس عاصمة المرأة العربية"

أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية تقريرا حول برنامج تونس عاصمة المرأة العربية (في الفترة من مارس2018 وحتى مارس 2019).وتم اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية من قبل جامعة الدول العربية على هامش اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها السابعة والثلاثين، بحضور احدى عشرة وزيرة معنية بقضايا تمكين المرأة في الدول العربية، ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشئون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.

ويوثق الثقرير جهود الجمهورية التونسية في النهوض والارتقاء بأوضاع المرأة، حيث قطعت أشواطاً متقدمة في الفترة الأخيرة على مستوى التشريعات والسياسات المكرسة لحقوق المرأة ودعم مكانتها في الأسرة والمجتمع، مما جعلها تتبوأ المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشر دولياً في القضاء على العنف ضد المرأة.

وأطلقت الوزارة التونسية على مدار العام جملة من الأنشطة شملت تنظيم ندوات واحتضان تظاهرات واجتماعات ذات مخرجات تنعكس على تطوير واقع النساء ، فضلا عن تمثيل المرأة التونسية والعربية في المحافل الدولية وكذلك توقيع اتفاقيات شراكة بهدف تفعيل الحقوق الإنسانية للمرأة.

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