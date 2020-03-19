6 نصائح تساعدك على التركيز أثناء العمل فى المنزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا فى العالم أجمع، طلبت العديد من الشركات والمؤسسات من موظفيها العمل فى المنزل، في محاولة لمساعدة الموظفين على مكافحة فيروس كورونا من خلال تقليل الازدحام.

ونقل موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي عن الدكتورة ماري ميريسون، المعالجة الفيزيائية، استراتيجيات حول كيفية الحفاظ على عاداتك الصحية وإنتاجيتك أثناء العمل من المنزل.

نصائح للتركيز أثناء العمل فى المنزل

1-التزم بالروتين وضع جدول زمنى، ستحتاج إلى وضع جدول زمني عندما يتعلق الأمر بالعمل من المنزل، اضبط منبهًا لكل مهمة تقوم بها فى وقت محدد، وتناول وجبة الإفطار وارتدِ ملابسك كما لو كنت تذهب للعمل، لست مضطرًا إلى ارتداء بدلة أو ربطة عنق و حدد ساعات العمل المنتظمة وقم بعمل فترات للراحة وأوقات لتناول الوجبات.

2- قم بعمل مساحة عمل مخصصة فى المنزل، قد يكون من المغري العمل من سريرك، ولكن من المهم وضع حدود عندما يتعلق الأمر بالعمل عن بُعد، ومن هذه الحدود أن تعمل فى مكان بعيداً عن التلفاز مع جعل الأطفال والحيوانات الأليفة فى غرفة منفصلة، والابتعاد عن أى شىء يسبب التشتت ويفقدك التركيز، قم بإعداد منطقة مكتب حيث ستهدف إلى قضاء معظم يومك هناك، بحيث تتم محاذاة عمودك الفقري وتأكد من توجيه ذقنك للأمام بشكل مستقيم.

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3- حدد الأهداف، اكتب قائمة مهام يومية وأسبوعية تتضمن عملك وكل ما تحتاج إلى إنجازه، ستشعر بالاستعداد بشكل أفضل لمعرفة ما هو المستقبل ولديك خطة للعمل.

4-الحركة والنشاط البدني، قد يكون من المغري العمل لساعات في كل مرة دون أخذ قسط من الراحة ، خاصة إذا كنت فى المنزل، ولكن من المهم تحديد فترات راحة منتظمة على مدار اليوم وأيضًا جدولة تمارينك.يجب ضبط ساعة توقيت كل ساعة لتذكيرك بالاستيقاظ والتحرك أو التمدد، من المهم التركيز على التمدد النشط لأسفل الظهر وأعلى ظهرك لأنك ستعمل على الأرجح على جهاز كمبيوتر وقم بعمل تمارين بسيطة.

5- تواصل مع الآخرين، قد يكون العمل من المنزل في بعض الأحيان معزولًا، لكن من المهم لصحتنا العقلية أن نقيم صداقات ونتحدث مع الآخرين، تواصل مع الزملاء، حتى إذا لم يكن لديك سؤال محدد متعلق بالعمل،أرسل رسائل نصية إلى الأصدقاء أو الزملاء على مدار اليوم (ولكن احرص على عدم تشتيت انتباهك بالهاتف).

لن تحل الاتصالات الافتراضية محل أهمية التفاعل وجهاً لوجه ، ولكنها يمكن أن تساعدك على الشعور بأنك أكثر وحيداً وكذلك للتواصل مع فريق العمل.

6- حدد وقت للانتهاء من العمل، حدد متى ستتوقف عن العمل لهذا اليوم، وعلى الرغم من أن الأمر يمكن أن يمثل تحديًا في عالمنا المتصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، فسوف تحتاج إلى توازن جيد بين العمل والحياة الشخصية أكثر لأن عملك أصبح معك في المنزل طوال اليوم.