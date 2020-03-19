شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقتل الخل فيروس كورونا؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية وباء انتشر فى عدد كبير من دول العالم، تزايدت الشائعات حول هذا الفيروس وعلاجاته، حيث قال البعض إن الخل يمكن أن يقتل الفيروس، ولكن هل هذا صحيح؟.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

هل الخل يساعد بالفعل فى قتل فيروس كورونا؟

الخل مطهر طبيعى، ولكنه غير فعال في قتل الفيروسات التاجية، ومنها فيروس كورونا، والمكون الرئيسي للخل هو حمض الأسيتيك، الذي لديه القدرة على قتل البكتيريا والفيروسات، ولكن هناك عدد قليل من الدراسات التي أكدت أن الخل له خصائص مضادة للبكتيريا.

وكشفت دراسة أجريت للنظر في فعالية المواد الكيميائية ومنتجات التنظيف الطبيعية، أن الخل دمر المكورات العنقودية الذهبية وبكتيريا الإى كولاى ولكنه ليس بنفس فعالية المواد الكيميائية الأخرى الموجودة في السوبر ماركت، أيضا ، يستغرق الأمر حوالي نصف ساعة لتدمير البكتيريا والجراثيم.

Advertisements

يمكنك استخدام الخل لأغراض التطهير، ولكن عندما يتعلق الأمر بتنظيف الأسطح ذات مخاطر عالية من تلوث الطعام ، مثل ألواح التقطيع والأرفف أو الثلاجة ، فإن استخدام الخل ليس خيارًا مثاليًا.

يمكن استخدامه على الأسطح مثل الزجاج والنوافذ والجدران والخزائن والأرضيات، ولكن يجب تجنبه على الأسطح مثل الحجر الطبيعي أو الخشب أو الحديد أو الألومنيوم.

إذا كنت تستخدم الخل في المنزل لأغراض التنظيف ، فاختر دائمًا الخل الأبيض، الخل الأبيض أكثر حمضية في الطبيعة مقارنة بأنواع الخل الأخرى، يتكون من حوالي 5-10 في المائة من حمض الأسيتيك ، مما يجعله أكثر فعالية من الخل الآخر.

الخل مطهر ويمكن أن يقتل الجراثيم والبكتيريا، ومع ذلك ، في هذا الوقت عندما نتعامل مع الفيروس التاجي المميت، يجب تجنب الخل، فهو ليس فعالاً على فيروس كورونا، ولن يحميك، والأفضل مطهرات الكحول.