شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير المؤامرة.. العلماء يثبتون أن فيروس كورونا لم يصنع فى مختبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "The Sun"يبدو أن نظريات المؤامرة الخطيرة حول فيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع من الإصابة نفسها، حيث زعمت مواقع الإنترنت أن الفيروس تم إنشاؤه فى أحد المختبرات، وهو من عمل الجيش الأمريكى، بينما يزعم مستخدمو الويب المضحكون الآخرون أن التفشي تم تصميمه لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.



لم يصنع فى معمل

يقول العلماء إنهم قادرون على "إثبات" أن فيروس كورونا التاجي لم يُصنع في المختبر، وإنهم قادرون على "إثبات" أن الفيروس التاجي لم يتم صنعه فى معمل، ومع ذلك، يدعى العلماء أنه يمكنهم الآن إسكات هذه الأساطير الغريبة، ويمكن أن يثبتوا أن فيروس كوروناCovid-19 لم يتم صنعه في المختبر.

قام الخبراء بتحليل التركيب الجيني أو الجينوم للفيروس المسبب لمرض " Covid-19 "، فى دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Medicine مؤخرا، وقرروا أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس تم صنعه في المختبر أو تم هندسته بطريقة أخرى.

وقالت الصحيفة، يزعم العلماء أنه من خلال مقارنته بسلالات فيروسات التاجية المعروفة الأخرى، بما فى ذلك متلازمة الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة (سارس 2003)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) عام 2012، يمكنهم التأكد من نشأته بشكل طبيعي.

قال كريستيان أندرسن، أستاذ مشارك في علم المناعة والأحياء الدقيقة في سكريبس ريسيرش، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة: "بمقارنة بيانات تسلسل الجينوم المتاحة لسلالات فيروسات التاجية المعروفة، يمكننا أن نؤكد بشدة أن سارس نشأ من خلال العمليات الطبيعية.

تمكن العلماء من تحليل الفيروس المسبب لـسارس وفيروس كورونا، بعد وقت قصير من بدء الوباء ، قام العلماء الصينيون بتسلسل الجينوم، وجعلوا البيانات متاحة للباحثين في جميع أنحاء العالم.

استخدم أندرسن والمتعاونون في العديد من مؤسسات البحث الأخرى بيانات التسلسل هذه لاستكشاف أصول الفيروس، وتطوره، من خلال التركيز على العديد من الميزات المروية له.

قاموا بتحليل النموذج الجيني لبروتينات الفيروس، والتجهيزات الموجودة على السطح الخارجي للفيروس الذي يستخدمه لانتزاع وتغلغل الجدران الخارجية للخلايا البشرية والحيوانية، ووجد العلماء أن بروتينات الفيروس قد تطورت لتستهدف بشكل فعال سمة على السطح الخارجي للخلايا البشرية وهي ضغط الدم.

وقالت الصحيفة، كانت بروتينات السنبلة فعالة للغاية في ربط الخلايا البشرية، في الواقع، لدرجة أن العلماء استنتجوا أنها كانت نتيجة الانتقاء الطبيعي وليس نتاج الهندسة الوراثية.

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وأكدت الصحيفة، تم دعم هذا الدليل على التطور الطبيعي ببيانات عن العمود الفقري للحشرة هيكلها الجزيئي الشامل، إذا كان شخص ما يسعى إلى هندسة فيروس تاجي جديد كمرض، لكان قد أنشأه من العمود الفقري لفيروس معروف أنه يسبب المرض، ومع ذلك، وجد العلماء أن العمود الفقري لفيروس كورونا الجديد اختلف اختلافًا كبيرًا عن الفيروسات التاجية المعروفة بالفعل وشبه في الغالب الفيروسات ذات الصلة الموجودة في الخفافيش والبنغولين"أحد الحيوانات البرية التى فى طريقها للانقراض.

وقال أندرسون "هاتان السمتان للفيروس، الطفرات في الجزء RBD من بروتين السنبلة وعموده الفقري المميز، يستبعدان المعالجة المختبرية كأصل محتمل للسارس.

وقالت جوزي جولدنج، رئيسة الأوبئة في المملكة المتحدة، إن النتائج التي توصل إليها اندرسون وزملاؤه ذات أهمية حاسمة في تقديم نظرة قائمة على الأدلة إلى الشائعات التي تم تداولها حول أصول الفيروس المسبب لفيروس كورونا Covid-19 ".

وأضافت: "إنهم يستنتجون أن الفيروس هو نتاج تطور طبيعي ينهي أي تكهنات حول الهندسة الوراثية المتعمدة.

وكشف العلماء أيضًا، أن الأصول الأكثر احتمالًا لفيروس كورونا "Covid-19" اتبعت أحد السيناريوهين المحتملين.

في أحد السيناريوهات، تطور الفيروس إلى حالته الحالية من خلال الانتقاء الطبيعي في مضيف غير بشري ثم انتقل إلى البشر.

هذه هي الطريقة التي ظهرت بها فاشيات الفيروس التاجي السابقة، حيث يصاب البشر بالفيروس بعد التعرض المباشر لأحد سلاسلات الجمال في السارس أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

واقترح الباحثون أن الخفافيش باعتبارها الخزان الأكثر احتمالا لفيروس كورونا "كوفيد 19".

في السيناريو المقترح الآخر، يقولون أن الفيروس يمكن أن يتطور داخل مضيف بشري، ربما من خلال تداول محدود غير مكتشف في السكان قبل بداية الوباء.

وحذر أندرو رامبو المؤلف المشارك في الدراسة من أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل معرفة أي من السيناريوهات على الأرجح في هذه المرحلة