شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للسل.. يصيب 10 ملايين شخص فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للسل يوم 24 مارس من كل عام، تهدف توصيات منظمة الصحة العالمية الجديدة للوقاية من مرض السل إلى إنقاذ ملايين الأرواح، ستساعد إرشادات منظمة الصحة العالمية الجديدة البلدان على تسريع الجهود لوقف مرضى السل من الإصابة بمرض السل عن طريق إعطائهم العلاج الوقائي.

وتشير التقديرات، إلى أن ربع سكان العالم مصابون ببكتيريا السل، هؤلاء الناس ليسوا مرضى ولا معديين، ومع ذلك، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السل، خاصةً أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، إن تقديم العلاج الوقائي من السل لهم لن يحميهم من الإصابة بالمرض فحسب، بل سيقلل أيضًا من خطر انتقال العدوى في المجتمع.

وقالت المنظمة، مع احتفالنا باليوم العالمي للسل 2020، يظل المرض أكبر مرض قاتل معدي في العالم، في عام 2018، أصيب 10 ملايين شخص بمرض السل في جميع أنحاء العالم و 1.5 مليون شخص فقدوا حياتهم بسبب هذا المرض.

قال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يبرز فيروس كورونا COVID-19 مدى ضعف الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة وضعف جهاز المناعة.

وأضاف، تعهد العالم بإنهاء مرض السل بحلول عام 2030 ، تحسين الوقاية هو المفتاح لتحقيق ذلك. يحتاج الملايين من الأشخاص إلى العلاج الوقائي من السل لوقف ظهور المرض وتجنب المعاناة وإنقاذ الأرواح .

وأبرز الدكتور تيدروس، أهمية مواصلة الجهود لمعالجة المشاكل الصحية الطويلة الأمد، بما في ذلك مرض السل خلال الفاشيات العالمية مثل فيروس كورونا،" COVID-19" وفي الوقت نفسه، يمكن الاستفادة من البرامج الموجودة بالفعل لمكافحة السل والأمراض المعدية الرئيسية الأخرى لجعل الاستجابة لـفيروس كورونا COVID-19 أكثر فعالية وسرعة.

وأكد، على الرغم من إحراز بعض التقدم نحو الأهداف المحددة في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن السل في عام 2018، فقد تم تجاهل العلاج الوقائي من السل إلى حد كبير، التزم القادة العالميون بضمان الوصول إلى العلاج الوقائي من السل لما لا يقل عن 24 مليون شخص من المصابين بالسل النشط، و 6 ملايين شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بحلول عام 2022، وحتى الآن تم الوصول إلى جزء ضئيل فقط من هذا الهدف.

وقال، لا يزال السل السبب الرئيسي للوفاة بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، يعمل العلاج الوقائي من مرض السل بشكل تعاوني مع العلاج المضاد للفيروسات لمنع السل وإنقاذ الأرواح. وأوضح أنه ستكون هناك حاجة إلى تنشيط الجهود من قبل الحكومات والخدمات الصحية والشركاء والمانحين والمجتمع المدني لزيادة الوصول إلى العلاج الوقائي من السل إلى المستويات المستهدفة.

توصي المبادئ التوجيهية الموحدة الجديدة بمجموعة من الأساليب المبتكرة لزيادة الوصول إلى العلاج الوقائي من السل:

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أولا: توصي منظمة الصحة العالمية بتوسيع نطاق العلاج الوقائي من السل بين السكان الأكثر عرضة للخطر بما في ذلك الاتصالات المنزلية لمرضى السل، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر انخفاض المناعة "أو الذين يعيشون في بيئات مزدحمة.

ثانيا: دمج خدمات العلاج الوقائي من السل في جهود البحث المستمرة عن حالات السل النشط، كما يوصى بفحص جميع جهات الاتصال المنزلية لمرضى السل، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بحثًا عن السل النشط، إذا تم استبعاد مرض السل النشط، فيجب أن يبدأ علاج السل الوقائي.

ثالثا: توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام اختبار جلد التوبركولين، أو فحص إطلاق الإنترفيرون-جاما (IGRA) لاختبار عدوى السل، يفيد كلا الاختبارين في العثور على الأشخاص الذين من المرجح أن يستفيدوا من العلاج الوقائي من السل، ولكن لا ينبغي أن يصبحوا حاجزًا أمام زيادة الوصول، لا يلزم إجراء اختبار لعدوى السل قبل بدء العلاج الوقائي من مرض السل لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الايدز، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والذين هم على اتصال بالأشخاص المصابين بالسل النشط.

رابعا: توصي المنظمة بخيارات أقصر جديدة للعلاج الوقائي بالإضافة إلى 6 أشهر من الاستخدام اليومي للأيزونيازيد، تتراوح الخيارات الأقصر الموصى بها الآن من نظام يومي لشهر واحد من ريفابنتين، بالإضافة إلى إيزونيازيد إلى 3 أشهر أسبوعيًا ريفابنتين بالإضافة إلى إيزونيازيد، و 3 أشهر يوميًا بعقار ريفامبيسين بالإضافة إلى إيزونيازيد، أو 4 أشهر من ريفامبيسين يوميًا وحده.

وأشارت المنظمة إلى إنه بينما يجتمع الناس في جميع أنحاء العالم للاحتفال باليوم العالمي للسل، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات والمجتمعات المتضررة، ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية الصحية والمانحين والشركاء والصناعة لتوحيد القوى وتكثيف جهود مكافحة السل.

وقالت الدكتورة تريزا كاسييفا، مديرة البرنامج العالمي لمكافحة السل التابع لمنظمة الصحة العالمية، "العلاج الوقائي من السل لضمان عدم ترك أي شخص في الخلف، توضح إرشادات منظمة الصحة العالمية الجديدة الطريق أمام الملايين للوصول بسرعة إلى أدوات جديدة وخيارات أقصر وأكثر أمانًا للعلاج الوقائي.

وقالت المنظمة، يعتبر العلاج الوقائي من السل تدخلاً ميسور التكلفة يمكن أن يمنع الأسر من الانزلاق إلى الفقر والحفاظ على صحة واقتصاد مجتمعات بأكملها، تتوقع منظمة الصحة العالمية أنه مع دخول أدوية جديدة وأكثر أمانًا إلى الأسواق، ومع انخفاض الأسعار، ستصبح وسيلة فعالة من حيث التكلفة لإنقاذ ملايين الأرواح.