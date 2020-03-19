شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة أمريكا على استخدامه.. ما هو دواء الملاريا المستخدم فى علاج كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ قليل موافقة بلاده على استخدام دواء شائع يستخدم لمكافحة الملاريا أظهر أملا كبيرًا فى علاج الأشخاص المصابين بـ COVID-19.

ما هو عقار الكلوروكين المستخدم لعلاج الملاريا

دواء الملاريا وهو " الكلوروكين"، هو دواء يستخدم للوقاية من الملاريا وعلاجها، بالإضافة إلى نوع من عدوى الكبد.

تم استخدامه لأول مرة لعلاج الملاريا فى عام 1944، ولكنه عاد الآن بقوة بعد أن أثبت كفاءة فى علاج المصابين بفيروس كورونا COVID-19 ، حيث أثبتت الدراسات البحثية أن الكلوروكين فعال فى منع وعلاج الفيروس الذى يسبب متلازمة الجهاز التنفسى الحادة.

وقال الدكتور لين هوروفيتز، طبيب الرئة والأخصائى الباطنى بمستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك ، لشبكة ABC News: "هناك دليل على أن الكلوروكين فعال عندما نظروا إلى فيروس كورونا فى المختبر مع الخلايا، حيث ثبت أن الكلوروكوين يمكن أن يكون للوقاية من العدوى الفيروسية أو كعلاج للعدوى الفيروسية بعد حدوثها."



الكلوروكين

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كيف يعمل دواء الملاريا مع فيروس كورونا

يصاب الناس بفيروس كورونا وCOVID-19 عندما يرتبط البروتين على أسطح تلك الفيروسات، بمستقبلات خاصة على السطح الخارجى للخلايا البشرية.

يعمل عقار الملاريا "الكلوروكين "، ضد فيروس سارس من خلال التدخل فى تلك المستقبلات، وبالتالى التدخل فى قدرة الفيروس على الارتباط بالخلايا البشرية، ويعتقد الباحثون أن هناك فرصة أن يفعل الكلوروكين الشيء نفسه ضد COVID-19.

وأثبت التجارب أن الطريقة التى عمل بها ضد السارس كانت من خلال منع تعلق الفيروس بالخلايا، وتداخل الكلوروكين مع الارتباط بهذا المستقبل على سطح غشاء الخلية.

وقد أفادت وكالة أنباء شينخوا المملوكة للدولة فى فبراير أن الكلوروكين فعال ضد COVID-19 فى الصين، بالإضافة إلى الصين ، تستخدم كوريا الجنوبية وبلجيكا الكلوروكين لعلاج المرضى الذين يعانون من COVID-19 .

وفقًا لموقع ـ Medscape ، أظهر الكلوروكين مع المضاد الحيوى أزيثروميسين أنه يقلل من كمية الفيروس فى المرضى الذين يعانون من COVID-19.