لا صابون ولا مية.. المليارات يفتقرون إلى الحماية الأساسية ضد الفيروسات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تكافح الدول في جميع أنحاء العالم وباء الفيروس التاجي من خلال عمليات الإغلاق الجماعي وحظر السفر ، يحذر خبراء الأمم المتحدة من أن حوالي ثلاثة مليارات شخص يفتقرون حتى إلى أبسط الأسلحة لحماية أنفسهم: الصابون والمياه الجارية.
ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي ‘HealthDayNews”، تفشي المرض فى حوالي 200.000 شخص وقتل 9000 ، وحرق السكان في جميع أنحاء العالم بعد ظهوره في الصين أواخر العام الماضي.
وفي حين أصبحت أوروبا مركز المعركة ضد الفيروس ، وإغلاق الحدود وعزل الملايين من الناس في منازلهم ، فإن المخاوف تتصاعد للدول النامية ذات أنظمة الرعاية الصحية الهشة.
وفرضت البلدان في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا قيودًا شديدة على السفر وفرضت الحجر الصحي وأغلقت المدارس ، مع مخاوف من المجتمعات الفقيرة مع بدء انتشار العدوى.
لكن واحدة من أكثر الممارسات الأساسية التي يمكن للأفراد اتباعها لحماية أنفسهم من COVID-19 - غسل اليدين الشامل - لا تزال غير متاحة لملايين عديدة.
وباستخدام بيانات المسح الأسري ، تقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 40% من سكان العالم ، أو ثلاثة مليارات نسمة ، ليس لديهم الوسائل لغسل أيديهم في المنزل.
وقال "سام جودفري" ، رئيس قسم المياه والصرف الصحي في اليونيسف في شرق وجنوب أفريقيا ، إن المجتمعات تفتقر إلى المياه الجارية التي يسهل الوصول إليها ، أو غير قادرة على شراء الصابون أو لا تدرك دورها الحيوي في الوقاية من المرض.
وصرح لوكالة فرانس برس "حتى بالنسبة للعاملين في الخطوط الأمامية ، والعاملين في مجال الصحة ، لا يزال هناك تحد أيضا من حيث فهم أهمية غسل اليدين".
ومع انتشار العدوى الأولى في المنطقة غالبًا من أولئك الذين سافروا دوليًا ، وصف "جودفري" الفاشية بأنها "تشبه إلى حد كبير مرض الرجل الغني لأفريقيا ، والذي سينتهي بطبيعة الحال بالفقير الذي يعاني أكثر من غيره".
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