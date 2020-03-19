شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان ترامب استخدام هيدروكسى كلوروكين لعلاج كورونا.. اعرف دواعى الاستعمال والأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة باستخدام عقار "هيدروكسى كلوروكين سلفات" لعلاج كورونا المستجد بعد نجاحة في علاج الملاريا سابقاً ، وهذه المادة الفعالة موجودة فى عقار "بلاكونيل" الذى ينتج فى مصر ، وفى السطور التالية نوضح الاستخدامات والأمراض التى يعالجها العقار والآثار الجانبية

الاستخدامات

يستخدم هيدروكسي كلوروكين لمنع أو علاج التهابات الملاريا التي تسببها لسعات البعوض، وفقاً للموقع الطبي الأمريكي “WebMD”.

يستخدم هذا الدواء أيضًا ، عادةً مع أدوية أخرى، لعلاج بعض أمراض المناعة الذاتية (الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي) عندما لا تعمل أدوية أخرى أو لا يمكن استخدامها.

وهو ينتمي إلى فئة من الأدوية تعرف باسم الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs).

كيفية استخدام كبريتات الهيدروكسي كلوروكوين

عادة ما يؤخذ هيدروكسي كلوروكوين مع الطعام أو الحليب لمنع اضطراب المعدة.

تعتمد الجرعة وطول مدة العلاج على حالتك الطبية واستجابتك للعلاج.

في الأطفال ، تعتمد الجرعة أيضًا على الوزن.

إذا كنت تتناول دواءً معينًا للإسهال (الكاولين) أو تتناول مضادات الحموضة (مثل هيدروكسيد المغنيسيوم / الألومنيوم) ، فتناول هيدروكسي كلوروكوين قبل 4 ساعات على الأقل من هذه المنتجات أو بعدها.

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استخدم هذا الدواء بانتظام للحصول على أكبر فائدة منه

من المهم الاستمرار في تناول هذا لفترة زمنية محددة، وقد يؤدي إيقاف الوقاية أو العلاج مبكرًا إلى الإصابة أو عودة العدوى.

آثار جانبيةقد يحدث الغثيان أو تقلصات في المعدة أو فقدان الشهية أو الإسهال أو الدوخة أو الصداع، و إذا استمرت أو تفاقمت أي من هذه الآثار ، أخبر طبيبك أو الصيدلي على الفور.

أخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك أي آثار جانبية خطيرة ، بما في ذلك: ألم الذراع / الساق / الظهر ، بطء ضربات القلب ، أعراض قصور القلب (مثل ضيق التنفس ، تورم الكاحلين / القدمين ، التعب غير المعتاد ، زيادة غير عادية / مفاجئة للوزن) ، تساقط الشعر / تغير اللون ، التغيرات العقلية / المزاجية (مثل القلق ، الاكتئاب ، الأفكار الانتحارية النادرة ، الهلوسة) ، رنين في الأذنين / فقدان السمع ، تفاقم الأمراض الجلدية (مثل الصدفية) ، آلام شديدة في البطن، الغثيان / القيء الشديد ، نزيف / كدمات ، علامات العدوى (مثل الحمى ، التهاب الحلق المستمر) ، البول الداكن ، اصفرار العين / الجلد.

نادرا ما يسبب هذا الدواء انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم).



وأخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أعراض انخفاض سكر الدم ، مثل التعرق المفاجئ أو الاهتزاز أو الجوع أو عدم وضوح الرؤية أو الدوخة أو وخز اليدين / القدمين، وإذا كنت مصابًا بداء السكري ، فتأكد من فحصه