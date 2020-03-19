شكرا لقرائتكم خبر عن عشان كورونا خلى المذاكرة أون لاين.. ازاى تحمى ولادك من أضرار الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرار تعطيل الدراسة والمذاكرة أون لاين بسبب انتشار فيروس كورونا أصبح الكمبيوتر والتابلت وسائل يلجأ لها الطلاب فى المنزل لمراجعة الدروس والامتحانات طوال طوال فترة العزل، وذلك لحمايتهم من الإصابة بالعدوى والاختلاط بالمرضى.

ولكن يؤثر الجلوس المستمر أمام شاشة الكمبيوتر على صحة العين والجهاز العصبى، لذلك يقدم الخليج 365 نصائح لحماية الطلاب من اضرار الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر فترة طويلة وفقا لما ذكره موقع allaboutvision .

1: احرص على وجود مسافة بينك وبين جهاز الكمبيوتر حتى لا تتأثر العين بالإشعاع الذى يصدره جهاز الكمبيوتر أو التابلت.

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2:سواء كان نظرك ضعيف أو عادى ينصح بارتداء نظارة طبية لوقاية العين من أضرار أشعة الكمبيوتر والتابلت.

3:ينصح بعدم الجلوس امام شاشة الكمبيوتر أوالتابلت لفترات طويلة وان تقوم بإراحة العين كل ساعتين على الأقل.

4:اخفض درجة السطوع والألوان فى الكمبيوتر حتى لا تؤثر على شبكية العين والجهاز العصبى.

5:الاهتمام بتناول الأطعمة والخضراوات التى تعمل على تعزيز صحة العين وحمايتها من ضعف النظر وخصوصا الجزر والمكسرات والفواكه.

6:الجلوس أمام الكمبيوتر بطريقة غير صحيحة يسبب مشاكل فى العضلات والمفاصل ، لذلك ينصح بالجلوس بوضع مستقيم وعدم انحناء العمود الفقرى مع الحركة كل فترة حتى لا يؤثر ذلك على المفاصل.