شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من استخدام 8 أدوية عند الاشتباه بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الصحة الفرنسى من أدوية مضادات الالتهاب التى تحتوى على المادة الفعالة الإيبوبروفين فى حال الاشتباه بكورونا، وكذلك أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين للإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الصحة العمالية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "أنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج".

ونصحت بعدم استخدام الأدوية التى تحتوى على مادة الأيبوبرفين عند الشعور بالتعب أو الحمى وهى أعراض فيروس كورونا، لأنها تزيد من الأعراض وتسبب مضاعفات.

وتشمل الأدوية المسكنة للألم الى تحتوى على مادة الإيبو بروفين أو ديكلو فيناك، التالى:

البروفين.

باى الكوفان.

كتافلام.

كولدى فرى.

كومتريكس.

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باور كولد اند فرى كيتوفان.

فولتارين.

ديكلاك.