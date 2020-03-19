يأمل الأطباء الإيطاليون ان يجدي الحجر الصحي والإغلاق التام نفعاً للحد من كورونا و ذلك لعدم توفر خطة ب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مارس 2020 07:24 مساءً - روما (CNN) : تدخل إيطاليا أسبوعها الرابع من أسوأ أزمة وطنية منذ الحرب العالمية الثانية ، دون معرفة نهايتها .

يعيش أكثر من ٦٠ مليون شخص تحت اقفال تام متزايد لا يطاق ويتزايد تشددًا يومًا بعد يوم. المتاجر التي لا تزال مفتوحة تغلق في وقت ابكر عما سبق والشرطة تقوم بدوريات بأعداد متزايدة باستمرار ، وتطارد العائلات للتنزه في باحات منزلهم لتضمن عدم وجود أي شخص في الخارج دون سبب وجيه.

و بالرغم من كل هذه التدابير ، فإن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد يرتفع بمعدل حوالي ٣٥٠٠ حالة جديدة أو أكثر كل يوم ، وقد تجاوز عدد القتلى ٢٥٠٠.

العدد الأكبر من الحالات موجود في شمال البلاد ، حيث يتم تكديس الموتى لدفنهم بما ان خدمات الجنازة ممنوعة منعاً باتاً. لا يختلف حال الأحياء عن الأموات ، فهم أيضا مكدسين بالمستشفيات ويصطفون في الممرات داخل المستشفيات العامة المتفجرة منتظرين اجراء الفحوصات و تلقي العلاج ما يؤدي الى إصابة الأطباء والممرضات بالعدوى بسبب نقص الحماية الكافية.

يتساءل الكثيرون كيف سينتهي هذا ، وما إذا كانت التكلفة الاقتصادية للإغلاق تستحق العناء. هناك علامات مشجعة على أن عدد الحالات الجديدة في المنطقة الحمراء الأصلية في شمال إيطاليا قد يكون مستقرًا ، لكن الخبراء يقولون إنه من السابق لأوانه اعتبار هذا الاتجاه موثوقًا.

لا توجد علامات على التغيير حتى الآن

هناك أكثر من ٢٠٠٠ شخص في وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء إيطاليا – الدولة الأكثر تضررا في أوروبا – وفقا لأحدث الأرقام الرسمية. يتركز معظمها في لومباردي ، حيث انفجرت الأزمة في ٢٣ فبراير ، لكن الكثيرين يخشون أن تكون هناك مناطق ساخنة جديدة في الجنوب ، حيث البنية التحتية أضعف بالفعل وهناك لا يلتزم عدد كبير من الناس بإجراءات الإغلاق. و استدعت الشرطة حوالي ٢٠٠ ألف شخص في جميع أنحاء البلاد ، وقالت إنها ستشدد أكثر ، ابتداء من نهاية هذا الأسبوع ، إذا استمر الناس في انتهاك القيود.

وقال الدكتور جورجيو بالو ، الرئيس السابق للجمعية الأوروبية والإيطالية لعلم الفيروسات وأستاذ علم الفيروسات والميكروبيولوجي بجامعة بادوفا ، لشبكة CNN إنه كان يأمل أن يرى العلامات الأولى للتغيير بعد أكثر من أسبوع على الصعيد الوطني، ولكن هذا لم يتحقق بعد حتى الآن. وأضاف “توقعنا أمس تغييرًا بعد ١٠ أيام تقريبًا من إجراءات الإغلاق ، لكن الأعداد ما زالت ترتفع لذا افضل عدم التنبؤ الآن ”.

قال بالو إنه بالنظر إلى عدد الحالات الجديدة على الرسم البياني ، فإن منحدر المنحنى لا يزال يرتفع ، مما يجعله صعبا علينا معرفة متى سيبدأ هذا الإغلاق في جني فوائد ملموسة.

وبينما لا يزال تفشي المرض يتركز في الشمال ، فمن الصعب مقارنة المناطق ببعضها الآن. كما اكد ان “الفيروس ليس له حدود. ولا حتى (داخل) ايطاليا.”

لكنه يعتقد أنه لا يوجد بديل للحظر طالما أن الجميع يطبقه الآن ، وأن حقوق المواطنين لا يجب أن تبطل السلامة. “لا يمكننا اعتماد الديمقراطية في المعلومات والإجراءات الآن ، يجب أن نطبق كلام الخبراء فقط.”

يعتقد بالو أنه كان ينبغي أن يكون الإغلاق أوسع وأكثر صرامة في وقت سابق ، بدلاً من التركيز فقط على ١١ مجتمع تم وضعهم في البداية في المنطقة الحمراء ، مع التأكيد ان الإجراءات المتبعة يجب أن تكون أكثر صرامة الآن.

“كان علينا أن نجري المزيد من الاختبارات التشخيصية في لومباردي حيث كانت هناك مصابين كثر . لا جدوى من الذهاب إلى السوبر ماركت مرة واحدة في الأسبوع. عليك أن تقلل من وقتك خارجا، والعزلة هي االدواء الرئيسي للوقاية من كورونا ”.

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يقول باولو إن الحكومة الإيطالية قصرت.، فكانت كسولة في البداية والسبب كثرة السياسات داخلها “. يضيف باولو في حديثة “كان هناك اقتراح لعزل الناس القادمين من مصدر الوباءالصين، ثم أصبح يُنظر إلى هذا التصرف بالعنصري ، كيف ذلك وهم قادمون من التفشي.” و بحسب وجهة نظره إن ذلك أدى إلى الوضع المدمر الحالي الذي نعيشه في إيطاليا.

النضال للبقاء

عالج الدكتور اليساندرو جريمالدي ، مدير الأمراض المعدية في مستشفى سالفاتور في لاكويلا ، كيارا بونيني ، طبيبة تبلغ من العمر 26 عامًا من بيرغامو. بعد أسبوعين من إصابة بونيني بالفيروس من صديقها وتلقيها لعلاج، وهو طبيب يعمل في مستشفى في بريشيا ، أصبحت نتيجة اخبارها سلبيًا الآن. لكنها ستبقى في الحجر الصحي الى ان تصدر نتيجة فحصها الثاني السلبية. فقط حينها ستكون قادرة على العودة إلى العمل.

وقالت بونيني لشبكة CNN: “في لومباردي ، من حيث أتيت ، انهار نظام الرعاية الصحية” ، مضيفة أن الأطباء كانوا يفرزون المرضى لتحديد أيهم يعالجون. فلا يوجد ما يكفي من المعدات. إنهم يختارون الشباب ، لمحاولة إنقاذ من لديه احتمال أكبر للعيش.”

وقال دكتور جريمالدي إن الطريقة الوحيدة لخوض المعركة للحفاظ على نظام الرعاية الصحية من الانهيار التام هي زيادة الموارد. وقال “ربما كان يجب على الحكومة التفكير في هذا من قبل ، والاستعداد بشكل أفضل”. “ولكن إذا كنت لا ترى الطوارئ أمامك ، فإنك تحاول نكرها ونفي احتمال وجودها.” قال جريمالدي أنه بدون المزيد من الموارد ، سيصعب على الأطباء المكافحة و النضال.

وقال لشبكة CNN “إيطاليا اليوم في أيدي الأطباء والممرضات فهناك فريق عمل على الخطوط الأولى يخوض معركة من أجل المريض فنحن جنود نقاتل من أجل بلدنا. فإذا تمكنا من إنهاء الوباء هنا في إيطاليا ، يمكننا وقف الوباء في أوروبا والعالم.”

كما يوافق على أن الطريقة الوحيدة التي سيجني بها الإغلاق التام و الحظر الفوائد هي في حال طبقا بصرامة. وقال “إن محاربة عدو مثل هذا أمر صعب على الجميع”. “أظهرت الصين لنا أنك بحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة. وكانت إيطاليا أول من أوقف رحلاتها إلى الصين ، وأول دولة في أوروبا قامت بالحظر والإغلاق التام”.

وقال أليساندرو فيرجالو ، اختصاصي التخدير والعناية المركزة ، إنه قلق من أن الاتحاد الأوروبي تواطئ بمحاولته لإنقاذ الاقتصاد.

وقال لشبكة CNN: “بالطبع ، استجابت الحكومة الإيطالية بشكل أسرع وأفضل من العديد من الدول الأوروبية الأخرى.”. واكد ان تدابير الإحتواء التي دخلت حيز التنفيذ ستساعد على تقليل العدوى”.

اكد اليساندرو ان الوقت ليس ملائما لإلقاء اللوم الآن : “لم يحن الوقت للخلاف. لكننا نجمع كل البيانات اللازمة من نهاية عام 2019 لتحليل سلوك المؤسسات الوطنية والدولية في مواجهة هذا الوباء. لفهم ما إذا كان كل شيء يعمل عندما كان من المفترض به لنفهم من من الذي عمل و من الذي فشل”.

كما حذر من أن أي عودة إلى الحياة الطبيعية لن تحدث لشهور. وقال لشبكة CNN: “كنا بالأمس نحاول تفسير متى سيحدث تسطيح المنحنى و بما أنه فيروس غير معروف ، فمن الصعب تفسير البيانات الآن ولكننا نأمل أن نرى انخفاضًا في الأرقام بحلول 26 مارس”. “أعتقد أن مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي كانت تخشى أن يكون الضرر الذي لحق هذا الفيروس بالاقتصاد الأوروبي أكبر الضرر الذي لحقه بالشعوب. الآن نحن ندفع بشريا و اقتصاديا ، ليس فقط في إيطاليا ، ولكن أيضًا في دول أوروبية أخرى.”

لقد امتد الإغلاق و الحظر ليشمل المجتمع الإيطالي بمطلقه. الناس قلقون والاقتصاد في حالة مزرية خاصة بعد الغاء عيد الفصح ، الذي يعتبر موسما سياحيا في جميع أنحاء البلاد ،ما كلف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم خسارة كل عيشها وعملها فأكد الكثيرون انهم لن يعيدوا فتح مصالحهم فبل قدرة اقتصادية لهم بذلك. بطبيعة الحال هناك تخلف للناس عن سداد قروضهم الشخصية والتجارية هكذا ستحتاج البنوك إلى المساعدة على الأرجح. خلاصة، سيستمر تأثير الدومينو لهذه الأزمة التاريخية لفترة طويلة بعد توقف إيطاليا عن رصد حالات جديدة.