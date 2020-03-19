سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 19 مارس 2020

انخفض سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، بشكل طفيف بنحو قرش (الجنيه = 100 قرش) مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، وفقا لشاشات بنوك عاملة في مصر.

بينما استقر متوسط سعر العملة الخضراء 15.69 للشراء و15.79 للبيع لدى البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري خلال اليومين الماضيين عدة إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري؛ حيث قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس، كما قلّص سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25% والإقراض إلى 10.25% وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75%.



وقال البنك، في بيانه، إن القرار يأتي في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.

كما طرح المركزي المصري مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، بهدف تمكينهم من التعامل مجددا مع القطاع المصرفي بما يُسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، وذلك في خطوة بالغة التأثير على سوق التجزئة المصرفية وقروض الأفراد.

أعلى سعر للدولار

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سجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.71 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع، منخفضا قرشا عن سعر أمس.

وتكرر السعر ذاته في بنك مصر إيران للتنمية.

السعر المهيمن

وسجل سعر صرف الدولار 15.70 جنيه للشراء مقابل 15.80 جنيه للبيع في 10 بنوك عاملة في مصر هي التجاري الدولي وعودة والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والشركة المصرفية العربية والأهلي الكويتي والمصري الخليجي والعربي الأفريقي والأهلي اليوناني وقطر الوطني.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وعرضت شاشات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) سعر صرف الدولار عند 15.68 جنيه للشراء مقابل 15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنك مصر.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 16.93 جنيه للشراء و17.42 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 17.97 جنيه للشراء و19.13 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتي 50.32 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.