كورونا يعمق الأزمة بين واشنطن وبكين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلسلة من الاتهامات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، بدأت باتهام الأخيرة لأمريكا بتسببها في انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم؛ ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرد على الاتهامات، قائلا: إن الفيروس قادم من الصين؛ ما صعّد الأزمة بين البلدين.

كما خفضت واشنطن من عدد الصينيين المسموح لهم بالعمل لحساب وسائل إعلام صينية في أمريكا.

من جانبها ردت الصين بتسليم الأمريكيين لبطاقاتهم الصحفية؛ ما يعني طردهم من البلاد، بينما لم تنتهِ المعركة بين واشنطن وبكين على شرف كورونا.