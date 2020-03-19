عالم يطور لقاحاً لفيروس كورونا قبل وفاته

قالت عائلة عالم بريطاني راحل إن اللقاح الذي طوّره قبل وفاته يمكن أن يكون سلاحاً فعّالاً في مكافحة فيروس كورونا.

وتوفي إريك وورال في عام 2014 عن عمر يناهز 84 عاماً، ولكنه ربما يكون قد ترك إرثاً علمياً هاماً خلفه.

وكشفت ابنته جين مؤخراً أنه طور لقاحاً لمساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على مكافحة إنفلونزا الطيور من سلالة H5N1 والذي يمكن استخدامه أيضاً للوقاية من فيروس كورنا المستجد COVID-19.

وتقول جين إن اللقاح "قابل للتطبيق على قدم المساواة" على جميع الفيروسات التاجية، ويمكن أن يكون لقاحاً مناسباً للبشر بعد إجراء التجارب المناسبة.

وأحالت أسرة وورال نتائج أبحاثه الرائدة إلى السلطات المختصة، على أمل أن يتمكن أحد الباحثين من متابعة هذه الأبحاث، بما يساعد على إيجاد لقاح وعلاج فعال لفيروس كورونا المستجد.

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