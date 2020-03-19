أغرب 5 علاجات فيروس كورونا حتى الآن

يبذل الأطباء وصانعو الأدوية في جميع أنحاء العالم قصارى جهدهم للعثور على علاج لفيروس كورونا. وقد انتشرت العديد من العلاجات والتدابير الوقائية الغريبة التي اتبعها بعض الأشخاص لمحاربة فيروس كورونا، ابتداء من استخدام بول البقر وانتهاء بالثوم.

فيما يلي قائمة بأغرب العلاجات الخاصة بفيروس كورونا التي انتشرت في الآونة الأخيرة، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

１- البصل الصغير

ادعى مالك أحد الفنادق في الهند بأن البصل الصغير يمكن أن يكافح فيروس كورونا، لأنه يحسن المناعة ويوفر مقاومة للأمراض الفيروسية مثل الإنفلونزا.

２- نباتات زهر العسل والنباتات المزهرة

زعم عالم صيني أن السائل المصنوع من نباتات زهر العسل والنباتات المزهرة يمكن أن يساعد في علاج فيروس كورونا. وقد أدى هذا الادعاء إلى إقبال كبير على شراء هذه المكونات من صيدليات مختلفة في الصين وخاصة بعد أن أفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن أكاديمية العلوم الصينية وجدت أن الخليط "يمكن أن يثبط" الفيروس.

３- بول البقر

جاء علاج آخر غريب لمكافحة فيروس كورونا الجديد من الزعيم الهندوسي سوامي تشاكراباني مهراج، الذي قال إن الشخص الذي يشرب بول البقر سيتم شفاؤه من المرض القاتل.

４- التراتيل

نصح الدالاي لاما، الزعيم الروحي الشهير للتبت، أنصاره بترديد شعار تارا لاحتواء انتشار فيروس كورونا القاتل. جاءت النصيحة من الزعيم الروحي بعد أن طلبت مجموعة من المصلين من الصين نصيحته حول كيفية احتواء المرض.

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５- الثوم

انتشرت نصائح على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى تناول فصوص الثوم في الماء المغلي، للوقاية من فيروس كورونا، إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الثوم فعال في محاربة الفيروس.

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