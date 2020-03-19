ولادة طفل مصاب بكورونا في بريطانيا

شهدت بريطانيا ولادة أول طفل مصاب بكورونا بعدما نقلت والدة الطفل إلى مستشفى في العاصمة البريطانية قبل أيام للاشتباه بإصابتها بالتهاب رئوي، وفقاً لصحيفة ذا الصن.

ووضعت هذه الولادة الطاقم الطبي في حالة استنفار، حيث تم نصح الموظفين الذين كانوا على اتصال بالمريضين بأن يعزلوا أنفسهم، فيما يحاول مسؤولو الصحة بشكل عاجل معرفة الظروف الكامنة وراء إصابتهما، وفقاً لما نقله مصدر للصحيفة البريطانية.

كما أثارت هذه الولادة المزيد من المخاوف بين الأطباء، إذ يعكفون على تحليل كيفية انتقال فيروس كورونا إلى الطفل: "هل لحظة الولادة أم تم نقل العدوى في رحم الأم؟"

وأوضحت الصحيفة أنه تم اختبار الأم في مستشفى نورث ميدلسكس ولكن النتيجة الإيجابية لم تظهر إلا بعد ولادتها للطفل، وفور ولادتها أجري اختبار للطفل وجاءت النتائج بأنه مصاب بفيروس كورونا، ويتلقى الطفل ووالدته العلاج حالياً في مستشفيين مختلفين.

وبعد الإحاطة التي قدمها الخميس رئيس الوزراء بوريس جونسون، نُصح الأشخاص المتوعكون بممارسة العزل الذاتي في المنزل لمدة سبعة أيام إذا كان لديهم سعال أو أي من أعراض الفيروس التاجي.

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