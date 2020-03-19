شكرا لقرائتكم خبر عن نقص أجهزة التنفس الصناعى يهدد مرضى الفيروسات فى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المستشفيات الأمريكية لهجوم محتمل على مرضى فيروس كورونا التاجي للذين يعانون من الالتهاب الرئوي وصعوبات التنفس الأخرى وقد تواجه نقصًا حادًا في أجهزة التهوية الميكانيكية "التنفس الصناعى" والعاملين في مجال الرعاية الصحية لتشغيلها.



جهاز تنفس صناعى

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، توقعت جمعية طب الرعاية الحرجة أن 960.000 مريض بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة قد يحتاجون إلى وضع أجهزة التنفس الصناعي في مرحلة أو أخرى أثناء الفاشية.

لكن أمريكا لديها فقط حوالي 200 ألف من الآلات ، حسب تقديرات المنظمة ، وحوالي نصفها من النماذج القديمة التي قد لا تكون مثالية للمرضى الأكثر خطورة، وأيضا ، يتم استخدام العديد من أجهزة التنفس بالفعل من قبل المرضى الآخرين الذين يعانون من أمراض شديدة غير التاجية.

وتتدافع المستشفيات لاستئجار المزيد من أجهزة التنفس من موردي المعدات الطبية، والشركات المصنعة تكثف الإنتاج، ولكن من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهم إنتاج ما يكفي من الآلات في وقت تطالب فيه دول حول العالم أيضًا.

وقال الدكتور لويس كابلان ، رئيس جمعية الرعاية الحرجة ، اليوم الثلاثاء "القضية الحقيقية هي كيفية زيادة إنتاج أجهزة التنفس بسرعة عندما تتجاوز الحاجة الكمية المعروضة".

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وفي الحالات الشديدة ، يتسبب الفيروس التاجي في تدمير الأنسجة السليمة في الرئتين ، مما يجعل من الصعب عليهم توصيل الأكسجين إلى الدم، ويمكن أن يتطور الالتهاب الرئوي ، جنبًا إلى جنب مع حالة أكثر شدة وربما مميتة تسمى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ، والتي يمكن أن تتلف الأعضاء الأخرى.

وتقوم أجهزة التنفس بتغذية الأكسجين إلى رئتي المرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية حادة من خلال أنبوب يتم إدخاله في الحلق، ويتم استخدام الآلات أيضًا بشكل روتيني لمساعدة مرضى المستشفيات الآخرين على التنفس ، أي أولئك الذين يخضعون لعملية جراحية أثناء التخدير العام.

وقالت منظمة الرعاية الحرجة إن المشكلة الأخرى هي أنه لا يوجد سوى عدد كاف من المعالجين التنفسيين والممرضات والأطباء المتخصصين مع النوع المثالي من تدريب الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة لحوالي 135000 مريض يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي في وقت واحد.

وقال كابلان إن تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة في حالة حدوث زيادة كبيرة في حالات الفيروس التاجي يمكن أن يساعد في تحرير بعض أجهزة التنفس الصناعي وكذلك أطباء التخدير وممرضات التخدير للتعامل مع الأزمة.