دراسة صينية.. ما هي فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

أشارت دراسة جديدة أجريت في الصين إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم معينة، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

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بحسب تقرير لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»؛ فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم «أ»، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، على العكس من ذلك، أظهر الأشخاص الذين ينتمون لفصيلة الدم O علامات على أنهم أكثر مقاومة.

ووجد الباحثون أن مرضى النوع «أ»، أظهروا معدل إصابة أعلى، وأظهروا أعراضاً أكثر حدة.

وقالت الدراسة إن أبحاثهم تشير إلى أن الأشخاص الذين ينتمون لفصيلة الدم O، قد يكون لديهم «خطر أقل بكثير» للإصابة من أنواع الدم الأخرى.

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أولئك الذين يصنفون من النوع O «لديهم خطر أقل بكثير للمرض المعدي» مقارنةً بالآخرين، من بين 206 مرضى تُوفوا من Covid-19 في ووهان، كان 85 منهم من النوع A من الدم، وهو ما يزيد بنسبة 63 في المائة عن 52 من النوع O.

قال قاو في مختبر تيانجين، إن الدراسة الجديدة «قد تكون مفيدة للمهنيين الطبيين، ولكن يجب على المواطنين العاديين ألا يأخذوا الإحصاءات على محمل الجد».

إذا كنت من النوع «أ»؛ فلا داعي للذعر، لا يعني ذلك أنك ستصاب بنسبة 100 في المائة، إذا كنت من النوع O؛ فهذا لا يعني أنك آمن تماماً أيضاً، مازلت بحاجة إلى غسل يديك واتباع الإرشادات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية.