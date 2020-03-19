حقائق عليك معرفتها قبل تناول حليب اللوز.. قد يصيبك بالتهابات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ يحظى حليب اللوز بقدر كبير من الشعبية لدى الناس المهتمة بإيجاد بدائل للحليب التقليدي، وخير دليل على ذلك هو أن معدلات استهلاكه وإنتاجه في الفترة ما بين 2010 إلى 2015 قد ارتفعت بنسبة 250%؛ ما يعكس حجم الإقبال عليه بالفعل.

وبالاتساق مع تواصل نمو الطلب على أنواع بدائل الحليب المختلفة، وتحول الأمر لما هو أشبه بالموضة، نستعرض فيما يلي بعض الحقائق والمعلومات المهمة التي يتعين عليك الإلمام بها قبيل الإقدام على تناول حليب اللوز لأنك ستعرفينها للمرة الأولى:

ارتفاع مبيعات أنواع الحليب غير المصنعة من الألبان الطبيعية التقليدية بنسبة تزيد على 60% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، لتصل قيمتها الإجمالية لأكثر من ملياري دولار أمريكي في 2017، وتواصل نموها بشكل أكبر على مدار السنوات اللاحقة.

بروز حليب اللوز ليصير أشهر أنواع الحليب البديل وأكثرها شعبية على الإطلاق، وتشير بيانات جمعتها محطة "سي إن بي سي" الأمريكية إلى وصول مبيعات حليب اللوز إلى 1.3 مليار دولار حتى عام 2019، يليه حليب الصويا بـ 194 مليون دولار.

ربما تفتقر بعض أنواع حليب اللوز للعناصر المغذية لاسيما البروتين والكالسيوم، وهو ما يمثل مشكلة بالنسبة للنساء والأمهات المرضعات اللاتي يكن بحاجة لتلك العناصر.

قد يتسبب حليب اللوز في الإصابة بالتهابات؛ إذ ثبت من الدراسات أن مادة "الكاراجينان" التي تدخل في تصنيع هذا الحليب بغرض زيادة سمك ولزوجة قوامه – ويتم استخلاصها بصورة طبيعية من الطحالب – تتسبب في حدوث التهابات بالجسم.

يساعد حليب اللوز في السيطرة على مستويات السكر بالدم لدى المصابين بمرض السكري؛ إذ يحتوي على نسبة سكر طبيعي منخفضة، تقدر في المتوسط بحوالي 2.12 غرام سكر لكل كوب مقارنة بـ 12.69 غرام سكر لكل كوب من حليب البقر.

مراقبة محتوى السكر في بعض أنواع حليب اللوز، فليس كل الأنواع منخفضة السكر، وشأنه شأن أي طعام مصنع، لابد من مراجعة البيانات المدونة على العبوة.

يمكن الاعتماد على حليب اللوز بوصفه خيارا صديقًا لحمية كيتو المفيدة في حرق الدهون.

حليب اللوز لا يعود على الصحة بنفس النفع الذي يقدمه اللوز الخام؛ إذ إن اللوز الخام يفوقه لاحتوائه على كميات أعلى من البروتين، الألياف والفيتامينات المختلفة.

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قد يساهم حليب اللوز في الوقاية من مرض السرطان (بخاصة سرطان البروستاتا).

قد يتسبب حليب اللوز في حدوث نقص غذائي لدى الأطفال.

مربو الماشية المدرة للبن الطبيعي غير سعداء بحليب اللوز، وهناك محاولات من جانبهم مع ممثلين عن بعض الحكومات لوقف استخدام مصطلح "حليب" مع هذا المنتج.

بداية استهلاك الناس لحليب اللوز تعود للعصور الوسطى، أي أنه ليس صيحة حديثة كما يتصور البعض.

كاليفورنيا هي مصدر الجزء الأكبر من اللوز عالميا (80 % من إنتاج اللوز هناك).

يحتاج اللوز لكميات كبيرة من المياه في مراحل نموه، فاللوزة الواحدة تحتاج لـ 1.1 غالون مياه كي تنمو، فما بالك بملايين أو مليارات حبات اللوز التي تنمو كل موسم.

المبيدات الحشرية التي تستخدم على شجر اللوز تضر بتجمعات النحل.

يمكنك تحضير حليب اللوز في المنزل، ففكرة تحضيره تعتمد ببساطة على نقع اللوز في الماء لفترة طويلة (من 8 لـ 12 ساعة)، ثم ضربه في خلاط وتركه ليأخذ قوامه.

حليب اللوز مفيد في واقع الأمر للبشرة؛ إذ يغذيها ويزيد بريقها.