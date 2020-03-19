كيف تحمين عينيك من فيروس كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يشدد الأطباء على أهمية صحة العينين، كيف ولا وهما أساس الرؤية ومشاهدة الأشياء جميعها، لذا ينشرون بين الحين والآخر توصيات وإرشادات لحمايتهما كونهما تتأثران من عوامل عديدة.

ومن أبرز التوصيات التي قدمها الأطباء لحماية العينين:

• الحصول على كمية كافية من النوم المنتظم، والذي يعتبر من أهم سبل العناية بصحة وسلامة العينين.

• ارتداء النظارات الشمسية أو الطبية للوقاية من أشعة الشمس التي تعرض أنسجة العينين للضرر والإجهاد وتؤدي لضعف الإبصار كما ترفع حرارة الجفون.

• الامتناع عن التدخين و شرب الكحول لأنه يؤثر بشكل مباشر على سلامة العين.

• التأكد من نظافة اليدين قبل لمسهما.

• وضع كمادات من البابونج أو الشاي لمساعدة العين المجهدة، وللتخفيف من الاتهابات .

• ارتداء النظارات الشمسية خلال النهار لتقليل الآثار الجانبية للعدسات اللاصقة.

• عدم ارتداء العدسات اللاصقة عند السباحة.

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• توفير الإضاءة الكافية عند القراءة أو الكتابة أو الخياطة، أو أي جهد قد يتعب العينين، وفيما يخص الإضاءة فيجب أن تكون مركزة من مكان مرتفع يعلو موقع القارئ ومن الجانب.

• عند استعمال الحاسوب أو القراءة لوقت طويل يفضل تحويل النظر بين الحين والآخر عن الكتاب أو الجهاز إلى مكان بعيد لكي ترتاح العين وتسترخي.

• تجنب القراءة من الورق اللامع.

بعض الإسعافات الأولية إذا تعرضت العين للإصابة:

• إذا تعرضت لحادث وتأذت منطقة العينين: ضع كمادات من الثلج، ولكن إذا شعرت بزغللة في عينيك فلا بد من مراجعة طبيبك المختص.

• إذا شعرت بدخول أجسام غريبة داخل عينك: كل ما عليك فعله أن تفتح عينك وتغلقها عدة مرات حتى تخرج المواد الغريبة، وحاول جاهدا بعد ذلك كمادات من الثلج أو استشارة الطبيب.

• إذا أصبت بجرح في منطقة العين أو الجفن: قم بتغطيته بشاش معقم، ثم توجه إلى المستشفى.

• إذا دخلت أي مواد حارقة إلى العين: اغسلها بالماء النظيف مدة 15 دقيقة، وراقب الوضع جيدا إذ شعرت أن العوارض تستمر بين فينة وأخرى لابد من استشارة الطبيب .

الفيديو المرفق، يعرض خلاله الاستشاري في طب و جراحة العين د. محمد حوري سبل حماية العين في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يضع سلامتها على المحك ويجعلها عرضة لانتقال العدوى.