الدهون عند الرجال تضعف القدرة الجنسية

من الطبيعي أن تكون زيادة كمية الشحوم في الجسم أمرا ضارا لصحة الإنسان، ولكن أنواع الدهون تتفاوت في احتمال تسببها بهذه الأضرار.

ولعل أهم ما يجب معرفته أن تجمع الدهون عند الرجال على مستوى منطقة البطن، لتأخذ بعد ذلك شكلا دائريا، يشكل عبئا صحيا على التمثيل الغذائي، وسببا رئيسا لعدة أمراض، من بينها ضعف القدرة الجنسية.

ويقول الطبيب الألماني المختص بأمراض الجهاز البولي والتناسلي، أوليفر غرالا، إن الوزن الزائد يجمد الأوعية الدموية ويؤثر على الانتصاب.

ويشير إلى أنه غالبا ما ترتبط زيادة الوزن بأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون. وهذه الأمراض لها تأثير على المدى البعيد على الأوعية الدموية، حيث تتضيق وتصبح أكثر صلابة.

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وفي ما يتعلق بالقدرة الجنسية، فإن ما يسمى بتصلب الشرايين يمنع وصول الدم الكافي في الأوعية الدموية المتصلة بالعضو الذكري، و"هذا يقلل من صلابة الانتصاب"، على حد تعبير غالا، في حواره مع صحيفة " بيلد" الألمانية، عن علاقة زيادة الوزن والدهون على مستوى البطن عند الرجال بالقدرة على الانتصاب وممارسة الجنس بشكل عام.

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