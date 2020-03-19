انتصار السيسي تؤكد أن المرأة المصرية تقع على عاتقها مسئولية كبيرة لتجاوز المحنة

أشادت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور الذي تلعبه المرأة المصرية في وقت المحن، وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «ستظل المرأة المصرية دائمًا وأبدًا مصدر الحياة أمام كل خطر يواجه ويقع على أرض هذا الوطن». وأضافت: «ثقتي بالله تعالى أنه يحمي مصرنا الحبيبة، وثقتي أيضًا بالمرأة المصرية التي تقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه أسرتها لرعايتهم ونصحهم لتجاوز هذه المحنة الخطيرة التي تمر بالعالم، والتي ستصبح مجرد ذكرى تضاف إلى بطولاتها عبر التاريخ»، متابعة: «حفظ الله مصر وأبناءها ونساءها من كل شر وسوء».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة و30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليترفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى ست حالات والإصابات إلى 196 إصابة.

وقد يهمك أيضًا: